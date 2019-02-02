Завод "Полипласт" в Ленобласти оштрафовали после взрыва

Прокуратура Ленинградской области завершила проверку по факту взрыва в Кингисеппском районе на заводе "Полипласт". Напомним, ЧП на предприятии по производству химически добавок для строительных смесей произошло 16 января. Травмы получили пять человек.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, многочисленные нарушения в ходе проверки были выявлены в сфере пожарной безопасности и охраны труда. Всего прокурор вынес четыре постановления о привлечении должностных лиц предприятия к административной ответственности, а общая сумма штрафов составила 239 тысяч рублей.

В адрес генерального директора "Полипласта" вынесено также "обобщенное представление об устранении выявленных нарушений", которое сейчас на рассмотрении. Дело продолжает оставаться на контроле у городского прокурора.

По факту ЧП региональный СК также возбудил уголовное дело о нарушении техники безопасности на взрывоопасных объектах.