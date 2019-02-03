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Рубрика: В мире

Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit

Фото: EPA/NEIL HALL Фото: EPA/NEIL HALL
Фото: EPA/NEIL HALL

Королева Великобритании покинет Лондон в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).

Фото: AFP PHOTO / POOL / RICHARD POHLE
Королеву Британии уличили в нарушении ПДД

План экстренной эвакуации существовал еще со времен холодной войны, когда в Букингемском дворце опасались ядерного удара со стороны СССР​​​. Однако в последние недели план был видоизменен, пишет газета Sunday Times.

СМИ, не уточняют, куда именно будет производиться эвакуация Елизаветы II. Это "секретное место", подчеркнули в правительстве.

Напомним, в июне 2016 года жители Соединенного Королевства высказались за выход страны из ЕС.

При этом парламенту и правительству пока не удалось договориться по условиям Brexit, а сам Евросоюз пока отказывается от дальнейших переговоров с Британией.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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