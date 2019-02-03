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03.02.2019 14:51
Рубрика: В мире

Интронизацию главы новой церкви на Украине проигнорировали

Текст: Юрий Когалов

Митрополит Епифаний официально стал главной недавно созданной Киевом и Константинополем Православной церкви Украины. Интронизация прошла в Софийском соборе. При этом простых людей на церемонии практически не было. Представители других религиозных организаций на Украине также проигнорировали церемонию. Как отметили ранее в РПЦ, "ни одна из поместных православных церквей мира не признала новосозданную усилиями украинских политиков и Фанара "церковь".

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Напомним, "объединительный собор" на Украине, утвердивший устав новой церкви, прошел 15 декабря прошлого года. При этом каноническая православная церковь, имеющая наибольшую паству в стране, не признала решение "собора".

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил этот документ ее предводителю, митрополиту Епифанию. Церемония прошла в соборе Святого Георгия в Стамбуле. В документе отмечается, что "права Вселенского престола на экзархат на Украине и священные ставропигии остаются непреуменьшенными", все "значительные вопросы" Святейшая церковь Украины (именно так в тексте называется ПЦУ) должна решать через Константинополь. При этом автокефалия ПЦУ ограничена границами украинского государства, она не может назначать епископов или создавать парафии за пределами Украины. В РПЦ томос считают бумагой, не имеющей канонической силы.

Фото: Вести.ру
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После этого экстремисты из запрещенного в России "Правого сектора" объявили о начале проведения акций возле православных храмов, подчиняющихся канонической Украинской православной церкви. Подобные "мероприятия", по словам украинских неонацистов, должны способствовать переходу православных в ПЦУ.

Тем временем на Украине вступил в силу закон "О свободе совести и религиозных организациях". В соответствии с ним переименованию подлежат церкви, в названии которых имеется отсылка к России или их руководящий центр находится на территории РФ. В течение четырех месяцев они должны сменить название и внести изменения в уставы. Речь в первую очередь идет о канонической Украинской православной церкви.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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