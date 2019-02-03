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03.02.2019 08:55
Рубрика: В мире

Мадуро включил народное ополчение в состав Вооруженных сил

Текст: Юрий Когалов

На фоне острого политического кризиса президент Венесуэлы Николас Мадуро включил народное ополчение (милицию) в состав Вооруженных сил страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Фото: REUTERS
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"Я приказал включить народных ополченцев в качестве солдат и офицеров в ряды наших славных Национальных вооруженных сил. Если мы хотим мира, давайте готовиться защищать его!", - отметил Мадуро, ранее призвавший венесуэльцев вступить в их ряды.

Предполагается, что к середине апреля в составе народного ополчения будут около 2 миллионов человек.

"Цель ополченцев, как и кадровых военных - не дать "североамериканской империи" прикоснуться и к пяди территории родины", - подчеркнул лидер Венесуэлы.

"Вооруженные силы - это краеугольный камень в обеспечении территориальной целостности, национального союза и мира в республике.

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Они должны быть преданными, дисциплинированными и послушными. Если Венесуэла хочет будущего, хочет мира, демократии, мы должны сохранить силу и единство Боливарианских национальных вооруженных сил", - заявил Мадуро, объявив о проведении с 10 по 15 февраля самых крупных учений за всю историю страны.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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Согласно местному законодательству, стать ополченцем может любой некадровый военный, проявивший желание помочь в обеспечении безопасности и обороны страны. В настоящее время в рядах ополчения состоят в основном пожилые люди. В их задачи входит охрана больниц, исторических центров, госучреждений.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. Гуайдо признали США и ряд союзных им государств.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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