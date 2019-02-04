Вышел трейлер фильма "Мы" - нового хоррора от создателей "Прочь"

К минувшему Супербоулу подтянулся свежий трейлер "социального экшн-фильма ужасов" (примерная формулировка создателей) "Мы" - от авторов ставшего жанровой сенсацией хоррора "Прочь".

По сюжету детища Universal, Monkey Paw Productions и Джордана Пила, семейная пара Уилсонов (Люпита Нионго и Уинстон Дьюк) вместе с детьми отправляются в домик на калифорнийском пляже. Где вместо пасторального отдыха с друзьями подвергаются в первую же ночь кошмарному террору со стороны недобрых двойников.

В одной из главных ролей - звезда "Рассказа служанки" (ТВ-спот третьего сезона шоу смотрите здесь) Элизабет Мосс.

Российский прокат - с 28 марта.

Ранее сообщалось про другой проект оскароносного Пила - очередной перезапуск сериала-антологии "Сумеречная зона". Трейлер первого сезона можно посмотреть здесь.