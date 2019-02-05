ФАС назвала возможных виновников скачка цен на бензин в 2018 году

Вероятными виновниками резкого скачка цен на моторное топливо весной прошлого года могут быть два трейдера, которые на биржевых торгах создавали условия для искусственного завышения стоимости нефтепродуктов, рассказал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский. В ближайшее время ФАС заведет дело в связи с манипулированием цен.

"В прошлом году произошел скачок цен, были очень драматичные события, ряд крупных игроков даже заявили, что не будут участвовать в биржевых торгах, потому что происходит манипулирование ценами на торгах и они не могут участвовать в нечестной игре. Мы внимательно исследовали то, что происходило в то время на торгах нефтепродуктов, и в ближайшее время будет сформировано одно из очень интересных дел по признакам сговора участвовавших в торгах трейдеров", - приводит слова Цариковского ТАСС.

Названия "достаточно крупных", по словам замглавы ФАС, трейдерских компаний, которые будут фигурировать в деле, пока не раскрываются. Цариковский лишь пояснил, что их действия могли повышать цены на бирже и, как следствие, подстегивать рост во всем оптовом звене и далее по цепочке в мелком опте и рознице.

Рост цен на моторное топливо на бирже СПбМТСБ начался в апреле прошлого года на фоне сезонного повышения спроса, однако в течение нескольких недель разогнался настолько сильно, что на заправках ценники тоже начали серьезно повышаться. Ко второй половине мая рост был признан в правительстве неконтролируемым, в связи с чем власти заключили с вертикально интегрированными нефтекомпаниями (ВИНКами) сделку: заморозка цен на АЗС в обмен на снижение ставок акцизов на топливо. В октябре соглашение было несколько модифицировано, и срок его действия продлили до 31 марта 2019 года.

На фоне всплеска цен на бирже СПбМТСБ были впоследствии ужесточены правила торговли, которые наиболее существенно отразились на трейдерских компаниях. После ряда взаимных обвинений между некоторыми участниками рынка члены Совета по товарным рынкам, которые объединяют не зависимых от ВИНКов игроков, объявили от отказе от вторичных сделок на бирже на срок действия соглашения с правительством.

В правительстве также обсуждалась возможность лишить биржевых перекупщиков топлива права на возмещение НДС, чтобы сделать их деятельность менее выгодной. Кроме того, речь шла о введении лицензирования экспорта нефтепродуктов. В то же время, например, в Банке России призывали не вводить чрезмерные требования для трейдеров, так как биржа в России находится на начальной стадии развития и требует наличие таких игроков, которые помогают увеличивать ликвидность площадки. В ЦБ отмечали, что вряд ли трейдеры могут расшатать цены до неконтролируемого состояния.