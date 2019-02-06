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Рубрика: Культура

69-й Берлинский кинофестиваль стартует в четверг

Текст: Валерий Кичин
В четверг открывается 69-й Берлинский международный кинофестиваль, первый в ряду трех крупнейших в Европе. В гонку за призами - Золотым и Серебряными медведями - вступят 17 фильмов.
Фото: Валерий Кичин/ РГ Фото: Валерий Кичин/ РГ
Фото: Валерий Кичин/ РГ

Кто бы сомневался, что дирекция Берлинале постарается демонстративно следовать в русле охватившего планету движения #MeToo, переросшего в протест феминисток против дискриминации женщин в кино. Его дирекция даже подписала обязательство неукоснительно блюсти паритет полов. И в порыве энтузиазма тут же перестаралась - на фестивале почти бессменно рулят дамы: в отборочных комиссиях их более 80 процентов, женщина возглавила жюри главного конкурса - французская звезда Жюльетт Бинош, и женщина открывает фестивальную программу - режиссер Лоне Шерфиг из Копенгагена. Она покажет "современную городскую сказку о любви и надежде" The Kindness Of Strangers ("Любезность незнакомцев" - крылатая фраза из пьесы Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание"). Шерфиг в Берлине далеко не впервые: ее "Итальянский для начинающих" получил в 2001 году Приз жюри.

Фото: iStock
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Нынешний Берлинале - рубежный: это последний фестиваль, который проведет его многолетний (с 2002 года) директор Дитер Косслик, подвергавшийся суровой критике за снижение уровня конкурса и утрату былой репутации кинофорума. И это первый Берлинале, вводящий в действие новое руководство: художественного директора Карло Шатриата и директора исполнительного - Мариэтт Риссенбек (как видите, и здесь паритет полов строго соблюден). Шатриан по происхождению из Турина, по профессии - киножурналист, несколько лет возглавлял специализирующийся на артхаусе фестиваль в Локарно. Риссенбек родилась в Голландии, возглавляла Центр по продвижению немецкого кино German Films; это первая женщина в руководстве Берлинале за всю его историю. Таким образом, грохот гендерных баталий, неузнаваемо изменивших Канны 2018 года, докатился и до Берлина. Министр культуры и медиа ФРГ Моника Грюттерс обещала, что Берлинале будет ориентирован на широкую публику, делая упор на политику и на амбициозные программы, что он омолодится и станет более открытым для экспериментов.

В числе 23 фильмов, включенных в главную афишу фестиваля (из них конкурсных 17), картин из России нет. Она представлена в параллельной программе "Панорама" дебютной режиссерской работой актера московского Гоголь-центра Александра Горчилина "Кислота" и в программе "Форум" - драмой из времен Первой мировой войны "Мальчик русский" Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова. Среди наиболее знаменитых участников главного конкурса - режиссеры Чжан Имоу ("Одна секунда", история о любви сельского синемана к девушке-бродяжке, Китай), Фатих Акин ("Золотая перчатка" - о гамбургском серийном убийце 70-х, Германия - Франция), Франсуа Озон ("По милости божьей" об очередном сексуальном насилии в церкви, Франция), Агнешка Холланд ("Мистер Джонс" - свидетельство журналиста из Уэльса об изнанке советского мифа 30-х годов, Польша - Великобритания - Украина), Изабель Койшет ("Элиза и Марсела" - о первой лесбийской паре в Испании, официально зарегистрировавшей свой союз). Этот фильм станет первым созданием стрим-колосса Netflix, вопреки протестам киносетей допущенным до берлинского конкурса.

Фото: kinopoisk.ru
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Здесь состоится и европейская премьера номинированного на "Оскар" байопика Адама Маккэя Vice об экс-вице-президенте США Дике Чейни (в нашем прокате - "Власть"). В конкурсе также фильмы из Австрии, Бразилии, Голландии, Греции, Македонии, Монголии, Норвегии, Израиля, Италии, Сербии, Турции, Швеции; много картин, снятых в копродукции с Германией. Вне конкурса идут драма с Катрин Денев "Прощание с ночью" Андре Тешине (Франция - Германия) и несколько документальных картин, среди которых автобиографический документальный фильм легенды французской "новой волны" Аньес Варда "Варда глазами Аньес". Даже беглый взгляд на афишу позволяет убедиться: отбор шел по принципу равенства полов, и уже 7 из 17 конкурсных фильмов представлены режиссерами-женщинами (против 3 в Каннах и 1 в Венеции прошлого года). Пострадает ли при этом качество, как было в Каннах-2018, - увидим по ходу просмотров.

Из всех европейских фестивалей Берлин - самый демократичный: фильмы идут не только в огромных мультиплексах на Потсдамер платц, где расположен фестивальный дворец, но и в крупнейших кинотеатрах, разбросанных по всему городу; билеты разлетаются вмиг, длиннейшие очереди к кассам выстраиваются еще с ночи. В среднем кинофорум собирает в своих залах более полумиллиона зрителей ежегодно и по размаху считается крупнейшим в Европе.

Напомним, что в 2018 году Россию в главном берлинском конкурсе представлял "Довлатов" Алексея Германа-мл., в 2015-м - его же фильм "Под электрическими облаками", в 2013-м - "Долгая счастливая жизнь" Бориса Хлебникова, в 2011-м - "В субботу" Александра Миндадзе.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 69-й Берлинский кинофестиваль
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