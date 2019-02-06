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Рубрика: В мире

В США заявили о своевременном выводе войск из Сирии

Глава Центрального командования вооруженных сил США Джозеф Вотел заверил, что американские войска будут выведены из Сирии своевременно. Остатки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), по его словам, на территории САР к тому времени будут уничтожены.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Вотел отметил, что количество террористов в стране можно оценить от 20 до 30 тысяч. И добавил, что хотя земли Сирии освобождены от террористов, битва с ними продолжается. Как заявил генерал Associated Press, в ДАИШ по-прежнему достаточно "мощных бойцов", поэтому им необходимо постоянно давать отпор. "Мы обсуждаем с союзниками и партнёрами меры по поддержанию безопасности", - подчеркнул Вотел. Также он добавил, что решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии принималось без его ведома.

Напомним, Дональд Трамп объявил 19 декабря о победе над ДАИШ в Сирии, в связи с чем у американских военных больше нет причин там находиться. Сообщалось, что войска США должны покинуть территорию САР в течение 60-100 дней. При этом коалиция во главе с США продолжит военную операцию в Сирии. Затем глава государства согласился замедлить вывод войск.

В мире США Ситуация в Сирии
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