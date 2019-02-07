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Рубрика: В мире

ЦИК отказал Надежде Савченко в регистрации кандидатом в президенты Украины

Текст: Александр Ленин
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Надежда Савченко не сможет побороться за пост президента Украины. В местном Центризбиркоме не стали регистрировать ее в качестве кандидата на выборах главы государства.

Женщине было отказано, поскольку она не внесла залог в 2,5 миллиона гривен, передает украинское телевидение. Кроме того, решение съезда "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" о выдвижении ее кандидатом не было заверено печатью.

Фото: Михаил Марков/The best photos
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Напомним, что Надежда Савченко в настоящее время находится в СИЗО. Она подозревается в подготовке к совершению теракта в правительственном квартале Киева и здании Верховной рады.

Нынешняя президентская кампания характеризуется обилием кандидатов, многие из которых заведомо не имеют шансов побороться за кресло руководителя страны. Украинский политик Виктор Медведчук полагает, что в этом заинтересована администрация Порошенко, которая и моделируют такую ситуацию. Большое число претендентов на должность президента Украины позволит расставить на избирательных участках их наблюдателей, которые впоследствии должны будут обеспечить "нужный результат".

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