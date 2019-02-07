Тизер: Томми Вайсо снимает фильм об акулах-убийцах

Hi, shark! Томми Вайсо, "худший режиссер мира", автор трэш-шедевра "Комната" (2003), герой искрометного "Горе-творца" Джеймса Франко возвращается в режиссерское кресло, чтобы снять полнометражное кино спустя 16 лет!

Новой картиной мастера станет ужастик в поджанре "шарксплотейшн" с недвусмысленным названием "Большая акула" - очевидно, возродившаяся мода на игры с наследием "Челюстей" Спилберга не оставила Томми равнодушным.

Учитывая фигуру автора проекта и показанное в "слитом" в Сеть тизере, нас ждет что-то сопоставимое с культовой франшизой "Акулий торнадо".

Ролик был представлен в Лондоне в ходе общения Томми и его старого товарища Грега Сестеро (Марк из "Комнаты") с поклонниками, сообщает немецкий портал Filmfutter. Официально в интернете его пока не выкладывали, но один из свидетелей-счастливцев успел занять его на свой телефон и поделился радостью с единомышленниками на YouTube. Качество оставляет желать лучшего, но это, пожалуй, придает видео особый шарм.

Кстати, сам Сестеро, недавно представивший в Москве свой режиссерский дебют "Т(о)варищи на века" с самим собой и Вайсо в главных ролях, в "Большой акуле" тоже, конечно, сыграет.

Место действия новой работы легендарного трэшмейкера - Новый Орлеан, который ему "очень нравится". Вместе с героями Вайсо и Сестеро спасать мир от акул будет персонаж Исайи Лаборда, известный по сериалу Райана Мерфи "Королевы крика".

Несмотря на наличие тизера, съемки еще не начались. Однако не стоит огорчаться - премьера запланирована уже на сентябрь текущего года.