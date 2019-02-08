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08.02.2019 23:18
Рубрика: Общество

Минпросвещения отправило на дополнительную экспертизу почти 500 учебников

Текст: Ксения Колесникова
Члены научно-методического совета по учебникам при Минпросвещения России направили на дополнительную экспертизу 490 учебников, поступивших на рассмотрение совета. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, по итогам экспертизы учебники с положительными отзывами смогут попасть в федеральный перечень.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Напомним, этот перечень рекомендуется при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Именно учебники из этого перечня закупаются за счет бюджетных средств в школы.

Решение о повторной проверке было принято восьмого февраля во время заседания совета. Большинством голосов все 490 учебников, которые поступили на рассмотрение с 10 сентября по 10 ноября прошлого года, отправили на дополнительную экспертизу. Почему это было сделано?

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- Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть оценки экспертов, которые дали нам заключения, - отметила замминистра просвещения Татьяна Синюгина. - Поэтому, когда мы получили противоположные мнения, решили прибегнуть к практике арбитража, и направить все 490 учебников на дополнительную проверку. Это будет оправдано.

Кратко история вопроса: в 2018 году эти учебники уже прошли две экспертизы. Организации, которые их проводили, дали противоположные оценки. Поэтому специалисты научно-методического совета по учебникам при минпросвещения решили проверить их дополнительно.

В списке, который ушел на дополнительную проверку, 156 учебников для младших классов, 235 - для средних и 99 - для старших.

Сейчас ответственность за экспертизу лежит на издательствах. Они заказывают ее в РАН, РАО и других организациях, оплачивают сами. Весной 2018 года впервые по инициативе министерства была проведена дополнительная экспертиза. По ее результатам в федеральном перечне осталось всего 863 учебника: он сократился более чем на треть.

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- Мы действительно сократили базовую часть федерального перечня до 863 учебников. И все равно это очень много. У нас, например, осталось 12 линеек по биологии. Ну куда столько? По статистике, большинство учителей пользуются только четвертью учебников из перечня. Реальные цифры - используется 20-25% учебников. В тоже время перед глазами прекрасный пример - историко-культурный стандарт. По истории у нас осталось три линейки учебников, остался реальный и обоснованный выбор, - рассказала ранее министр просвещения Ольга Васильева на деловом завтраке в "РГ". - Мы прекрасно понимаем, что учебники - это бизнес. Причем бизнес на государственные деньги. И президент в этом отношении высказался однозначно: давайте с этим прекращать. Поэтому экспертиза учебников изменится очень сильно. Не будет такого, что издательства сами заказывают, сами готовят, оплачивают экспертизу и сами же "заходят" в школы. Мы выберем государственную организацию, ответственную за проверку учебников. Конкретные подходы к экспертизе сейчас обсуждаются. Один из возможных вариантов - это система госпошлины. Когда издательства платят фиксированную сумму за государственную экспертизу. Но эта пошлина ни в коем случае не гарантирует того, что учебник получит "зеленый свет". Государственная экспертиза должна быть максимально объективной. Она требует и научной, и профессиональной (методической, педагогической) и общественной оценки.

Общество Образование Правительство Минпросвещения
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