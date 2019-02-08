СМИ: Наблюдатели из РФ поедут на украинские выборы вопреки запрету

Несмотря на введенный Киевом запрет, российские наблюдатели все же отправятся на украинские выборы.

Ссылаясь на свои дипломатические источники, газета "КоммерсантЪ" сообщает, что на выборы отправятся Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права и Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов. Подчеркивается, что такой выбор не случаен, учитывая сложности со въездом на Украину из России мужчин в возрасте 16 - 60 лет.

Россиянки намерены поехать на президентские выборы в качестве наблюдателей по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Напомним, что глава МИД Украины Павел Климкин уже пообещал не допустить российских наблюдателей на выборы. Позже во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что запрет коснется и наблюдателей от ОБСЕ.