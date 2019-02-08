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Рубрика: В мире

СМИ: Наблюдатели из РФ поедут на украинские выборы вопреки запрету

Текст: Сергей Новиков

Несмотря на введенный Киевом запрет, российские наблюдатели все же отправятся на украинские выборы.

Фото: Михаил Марков/The best photos
Как будут фальсифицироваться украинские выборы

Ссылаясь на свои дипломатические источники, газета "КоммерсантЪ" сообщает, что на выборы отправятся Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права и Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов. Подчеркивается, что такой выбор не случаен, учитывая сложности со въездом на Украину из России мужчин в возрасте 16 - 60 лет.

Россиянки намерены поехать на президентские выборы в качестве наблюдателей по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Напомним, что глава МИД Украины Павел Климкин уже пообещал не допустить российских наблюдателей на выборы. Позже во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что запрет коснется и наблюдателей от ОБСЕ.

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