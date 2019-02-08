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Рубрика: В мире

Токио не стал называть южные Курилы "исконными территориями Японии"

Текст: Александр Ленин

Официальный Токио не стал называть южные Курильские острова "исконными территориями Японии", чтобы не помешать переговорному процессу с Россией. Об этом говорится в подготовленном кабинетом министров ответе на запрос депутата верхней палаты национального парламента Хироюки Кониси.

"Воздерживается от ответа в связи с существующими опасениями, что это может навредить дальнейшим переговорам с Россией", - говорится в документе, на который ссылается телерадиокомпания NHK.

На общенациональном съезде 7 февраля за возвращение "северных территорий", как официальный Токио именует южные Курилы, впервые не стали употреблять слова о "незаконной оккупации" островов Россией.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
СССР рассматривал вариант передачи Японии части южных Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал продолжить диалог с Москвой по вопросу заключения мирного договора и урегулирования территориальных разногласий. "Нелегко, но сделать это необходимо", - подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по проблеме заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации. Первые лица государств поручили курировать работу министрам иностранных дел. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Таро Коно могут провести очередную встречу в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Российский лидер Владимир Путин в конце июня посетит японскую Осаку для участия в саммите G20. На полях мероприятия также пройдут обстоятельные переговоры первых лиц России и Японии.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии
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