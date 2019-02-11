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Рубрика: В мире

Британия предъявит России "плату за провокации"

Текст: Марина Алешина

В понедельник министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выступит с речью, которую можно назвать описанием новой военной доктрины королевства с прицелом на "жизнь после брексита".

Фото: AP Photo/Gareth Fuller
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Согласно выдержкам из доклада, которые приводит Reuters, 42-летний глава ведомства будет требовать радикального увеличения военных статей в бюджете под предлогом противостояния "провокациям России". При этом агентство констатирует, что в речи министра-тори "не приводятся  конкретные примеры" российской угрозы.

Уильямсон трактует предстоящий выход своей страны из ЕС (Brexit) как шанс для радикальной милитаризации, гарантирующей, что "британская нация не будет восприниматься как бумажный тигр". В качестве соперников, которых Лондон собирается "сдерживать" вместе с американскими союзниками, традиционно названы Россия и Китай.

Согласно представлениям господина Уильямсона, Британия будет действовать исходя из того, что "границы между миром и войной стираются".

Фото: РИА Новости
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"Брексит привел нас к величайшему моменту в истории - когда мы должны увеличить наше глобальное присутствие, повысить смертоносность нашего оружия и нарастить мощь", - такие слова глава минобороны королевства готовится произнести с лондонской трибуны.

Ранее в Москве не раз обращали внимания на подобные заявления из уст британских и американских политиков и военных. Как писала "РГ", накануне глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал слова американского адмирала Джона Ричардсона, командующего военно-морскими операциями ВМС США, который на полном серьезе призвал коллег из Пентагона нанести по РФ и КНР "упреждающий удар".

По мнению сенатора, к таким угрозам нельзя относиться снисходительно, поскольку они исходят от тех представителей западного военно-политического истеблишмента, которые утратили адекватное восприятие реальности и "пребывают в полной уверенности, что обладание силой - есть право на ее применение".

В мире Европа Великобритания
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