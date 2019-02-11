С началом новой рабочей недели в селе Пречистое и десятке других деревень по берегам смоленской реки Гжать связывают надежду получить ответ, что стало причиной экологического бедствия в родном краю Юрия Гагарина.

Как сообщил "РГ" глава Ашковского сельского поселения Андрей Азаров, в понедельник 11 февраля из Смоленска в Гагарин обещано направить сразу две независимые друг от друга команды экспертов для повторного отбора проб на загрязненных участках реки Гжать, ее притоках, а также в других контрольных точках, которые специалисты определят на месте.

Одна группа будет работать по заданию смоленского Рыбнадзора (территориальный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской областям).

Вторая, направленная на место ЧП повторно, имеет установку от Смоленского областного управления Росприроднадзора во главе с Владимиром Севериновым (его мы уже представляли читателям "Российской газеты" в самом начале журналистского расследования).

Вполне возможно, что к коллегам сочтут нужным присоединиться лаборатны-экологи Вазузской гидротехнической системы, дирекция которой находится в селе Карманово того же Гагаринского района Смоленской области, а сама ВГТС является резервным источником питьевого водоснабжения Москвы и подчиняется "Мосводоканалу". Руководству ВГТС, как никому другому, важно получить объективную и ничем не искаженную информацию о положении дел на всем протяжении Гжати вплоть до ее слияния с Вазузой в берегах общего водохранилища.

Как мы уже сообщали, опираясь на свидетельства местных жителей, рыбаков, заявления сельской администрации и на то, что увидели собственными глазами и что смогли снять на фото и видео, одна из очевидных, но вполне возможно не единственная причина массовой гибели всего живого в реке Гжать на много километров к северу от Гагарина - отравление стоками из реки Овсянка.

Их цвет, повышенная температура и резкий, неприятный запах даже не специалисту указывали на химическое загрязнение. При средней норме насыщения речной воды кислородом в 70-77 процентов (III класс качества, умеренно загрязненные воды - более чистые для сравнения даже не берем), в Овсянке перед впадением в Гжать кислорода не осталось совсем - он весь поглощен химическими реакциями.

Однако руководитель смоленского Рыбнадзора Давид Жвитиашвили на слово никому не верит, а в разговоре с администрацией и жителями Ашковского поселения, где такая беда приключилась, даже выразил недоумение: "Почему же тогда в самой Овсянке дохлой рыбы нет, а только в Гжати?!".

Отвечаем Давиду Яковлевичу, его подчиненным в Смоленске и Гагарине, а также другим проверяющим с подобными вопросами. Потому что плотва, окунь, щука и лещ не обучены цирковым приемам. И даже если они сошли с ума от нехватки кислорода в Гжати или уподобились вдруг серебристой форели на речных порогах-перекатах кристально чистых речек, им не запрыгнуть в бетонную трубу под полотном дороги, откуда стекает сейчас вонючим и грязным ручьем-водопадом то, что когда-то именовалось рекой Овсянка.

Была река, а теперь…

Теперь, если следовать официальному заявлению компании EGGER от 5 февраля 2019 года, это магистраль, куда их завод "Эггер Древпродукт Гагарин" по производству ДСП, МДФ и ламината осуществляет "выпуск только избыточной части очищенных сточных вод, образовавшейся из-за осадков или обильного таяния снега". И выпуск этот, говорится в том же заявлении, организован "согласно существующим нормативным требованиям".

А на самом предприятии "ведется производственный контроль воды на сбросе и контроль качества воды в водном объекте, куда осуществляется выпуск - ручей без названия, являющийся бывшим мелиорационным каналом, а ныне притоком реки Овсянка. Сброс непосредственно в реку Овсянка предприятие не осуществляет". Усвоили? Сразу в Овсянку из трубы не льем, а льем через мелиоративную канаву. Есть еще вопросы? Тогда читаем дальше: "В настоящее время предприятием ведется мониторинг по состоянию сточных вод на заводе и в ручье. По имеющимся данным результата анализа сточных вод по микробиологическим показателям, сточная вода в контрольных точках соответствует санитарным нормам".

Эту цитату с сохранением стилистики и пунктуации я привожу специально для начальника Смоленского управления Росприроднадзора В. И. Северинова и руководителя подведомственной ему лаборатории Ю.П. Евсеева.

"Дорогие Владимир Иванович и Юрий Петрович! Вместе с земляками первого космонавта вся Россия смотрит на вас. Уверен: и опыта, и нужных реактивов у посланных вами специалистов достаточно, чтобы отделить правду от лукавства, белое назвать белым, а черное - черным. Но почитайте, что говорят и пишут люди: большинство не верят, что вы пойдете до конца и сможете открыть правду. Так докажите нам обратное".