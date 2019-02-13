Руководитель Ульяновской области Сергей Морозов рассказал "РГ" о работе по привлечению инвестиций, планах по реализации нацпроектов, а также объяснил, как возобновляемые источники энергии могут помочь экономическому развитию региона.

Сергей Иванович, Ульяновская область - давний участник Сочинского инвестиционного форума. Какую пользу регион извлекает из работы на этой площадке?

Сергей Морозов: Это действительно важная для нас площадка, на которой мы в свое время дали старт важным проектам в сфере промышленности, образования и технологического развития. В частности, именно здесь было подписано соглашение между Ульяновской областью, заводом КАМАЗ и Фондом развития моногородов. Проект предполагает создание на площадке Димитровградского автоагрегатного завода индустриального парка нового формата - ДИП "Мастер". Общий объем инвестиций в проект составит около 750 миллионов рублей. На территории парка планируем разместить не менее семи компаний и создать свыше 700 рабочих мест для жителей Димитровграда.

Конечно же, форум остается прекрасной возможностью завязать новые знакомства, обсудить в кулуарах с потенциальными инвесторами перспективные проекты, многие из которых в дальнейшем реализуются.

Ульяновская область славится успешной работой по привлечению инвестиций. Расскажите о последних достижениях на этом фронте и откройте секрет, какие проекты планируете запустить в ближайшем будущем.

Сергей Морозов: В 2018 году в области успешно завершена реализация 12 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей, создано около 750 рабочих мест. Это, в частности, ввод в эксплуатацию исследовательского центра по изучению питания домашних животных американской компании MARS, сталелитейного завода "Памир", индустриального парка на территории ПОЭЗ "Ульяновск", второй очереди нанотехнологического центра, открытие гостиницы международного бренда Ibis. А завершился год вводом в эксплуатацию второй очереди ветропарка мощностью 50 мегаватт. Сейчас генерируемое им электричество уже поступает в оптовую сеть.

Еще 8 инвесторов с общим объемом инвестиций около 10 миллиардов рублей в минувшем году приступили к строительству. Эти проекты позволят создать еще тысячу рабочих мест. Начали реализацию специнвестконтракта между минпромторгом, Ульяновской областью и компанией "Исузу". Общий объем инвестиций в проект превысит 6 миллиардов рублей. Кроме того, в минувшем году мы подписали 23 инвестиционных соглашения, по которым в нашу экономику будет вложено 25 миллиардов рублей. Проекты дадут региону две тысячи рабочих мест.

Регион оказывает поддержку предприятиям, готовым выводить продукцию на международный рынок

Мы рассчитываем, что в 2019 году в Ульяновской области будет введен в эксплуатацию завод по производству электротехнического оборудования французской компании "Легран". Начнется строительство центра кастомизации воздушных судов корпорации "Иркут". Намечено открытие завода "Вестас" и начало производства лопастей для ветрогенераторов.

Вообще, альтернативной энергетике мы уделяем особое внимание. Мы не богаты полезными ископаемыми, зато ветра у нас - хоть отбавляй. И мы научились на нем зарабатывать. А теперь хотим привлечь в помощники еще и солнце. Планируем реализовать интересный проект компаний Green Source GmbH и Core Value Capital GmbH в отрасли солнечной генерации. Инвесторы построят предприятие по производству фотоэлектрических модулей для солнечных электростанций с использованием новейших технологий.

Помимо инвестиций повестка Сочинского форума в этом году включает вопросы реализации нацпроектов из прошлогоднего майского указа. Каковы планы области в этом отношении?

Сергей Морозов: Федеральные нацпроекты полностью соответствуют нашему видению экономического и социального развития региона. К участию в них мы подходим взвешенно, адекватно оценивая собственные силы. На этот год выбрали 46 проектов по десяти национальным программам. Восемь проектов будут реализованы в рамках нацпрограммы "Здравоохранение". Среди них повышение качества первичной медпомощи, решение проблемы кадрового дефицита, который наблюдается в отрасли. До 2024 года необходимо привлечь в отрасль примерно тысячу врачей и более 1200 специалистов среднего звена.

Большое внимание будем уделять борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые в регионе лидируют среди причин смертности. В рамках нацпрограммы "Демография" мы уже приступили к реализации пяти региональных проектов. Продолжим помогать семьям с детьми. Благодаря нацпроекту мы сможем в течение как минимум трех лет выплачивать денежные пособия восьми тысячам семей, в которых родился первый, третий или последующий ребенок. Речь идет о сумме около 10 тысяч рублей в месяц, это будет серьезным подспорьем для наших граждан и позволит повысить рождаемость.

Также в рамках этого нацпроекта запланированы мероприятия по повышению доступности дошкольного образования для детей младше трех лет. Мы хотим, чтобы молодые мамы имели возможность для профессиональной самореализации, поэтому открываем дополнительные ясельные группы.

По итогам всероссийского конкурсного отбора на федеральном уровне одобрено два наших проекта по линии образования. Речь о внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей и создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей в школах. Для их реализации область получит субсидии из бюджета РФ.

Еще одна важная для нас национальная программа - это развитие несырьевого экспорта. Мы оказываем поддержку промышленным и сельхозпредприятиям, готовым выводить свою продукцию на международный рынок, активно привлекаем инвестиции. Одна из компаний приступила к строительству зернокомплекса для последующего экспорта зерна по железной дороге.

Мы активно включились и в мероприятия национального проекта "Экология". Рассчитываем, что он поможет нам решить проблемы накопленного в период 1980-2000 годов экологического ущерба, реализовать свои экологические программы с участием федерального финансирования в части обращения с отходами, берегоукрепления, сохранения водных объектов и особо охраняемых природных территорий. Хочу особо подчеркнуть важность мероприятий по оздоровлению Волги, в которых нас полностью поддерживает руководство страны.

В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" запланированы мероприятия, направленные на устранение так называемого "цифрового неравенства", развития системы оказания госуслуг в электронном виде и т.д.

Кстати, о цифровизации. Ульяновскую область иногда называют российской "Кремниевой долиной". Почему?

Сергей Морозов: По итогам первой половины 2018 года по экспорту IT-услуг Ульяновская область заняла пятое место в ПФО и 17-е по России. Объем экспорта таких услуг за год оценивается в миллиард рублей. Наши компании традиционно занимают лидирующие позиции в списке крупнейших IT-компаний России, а также в профессиональных рейтингах цифровой разработки. Один из десятки самых успешных IT-стартапов России также родом из Ульяновской области. По оценке независимых экспертов, по критерию благоприятности налогового климата для айтишников Ульяновская область входит в пятерку лучших регионов России, соседствуя со "Сколково" и "Иннополисом". Нас радует, что государственная политика поддержки этой отрасли дает плоды.