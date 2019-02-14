УАЗ сократит 600 человек

В конце марта Ульяновский автомобильный завод уволит порядка 7% сотрудников - это 611 человек. Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе предприятия.

Там также уточнили, что сокращения коснутся сотрудников офиса и сервисных работников. Попавшим под сокращение будет предложена другая работа на автозаводе и других предприятиях площадки с возможностями переобучения, а также вакансии городского центра занятости населения.

Всего же сейчас на предприятии работают 8 тысяч человек. В 2018 году УАЗ продал в России 41 252 машины - это на 1% меньше, чем в 2017 году. Бестселлером марки по-прежнему остается "Буханка" - 16 064 авто, на втором месте внедорожник "Патриот" - 15 442 авто.

В этом году, как уже сообщала "РГ", главная премьера компании - "Патриот" с "автоматом". Его появление стоит ждать осенью. Будут также спецверсии "Буханки", "Хантера" и "Патриота", но их точные даты выхода на российский рынок сейчас пока не называются.

Ранее УАЗ начал применять новые лакокрасочные материалы на участке окраски рам. Это, по заверению автопроизводителя, в два раза усилит их коррозионную стойкость. Также вслед за внедорожником "Патриот" было расширено оснащение и другой модели - "Пикап".