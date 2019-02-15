Взорвавшийся в Красноярске жилой дом был построен незаконно

Следственный комитет Красноярского края установил, что здание, в котором накануне произошел взрыв бытового газа, было возведено незаконно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, многоквартирный дом был построен без разрешительных документов. Здание не было зарегистрировано и, по сути, является самостроем. Более того, еще в 2016 году суд вынес решение о его сносе.

Как уточнил ТАСС вице-мэр Красноярска Владислав Логинов, решение суда о сносе здания вступило в силу, однако оно еще не было исполнено. Он также подчеркнул, что люди проживали в квартирах без каких-либо документов и регистрации. Здание также не получало разрешений на эксплуатацию.

Следователи уточнили, что у постройки три собственника. Ранее сообщалось, что они сдавали жилье в аренду и частично его распродали. По предварительным данным, дом не был газифицирован. Двоих из них уже доставили в следственный отдел для допроса.

Напомним, взрыв газового баллона произошел накануне вечером в трехэтажном жилом доме в Центральном районе Красноярска. Эпицентр взрыва находился на втором этаже. В результате хлопка были полностью разрушены шесть угловых квартир, еще порядка 10 частично повреждены.

Из-под завалов спасатели достали тела двух погибших - 56-летней женщины и 57-летнего мужчины. По предварительным данным следователей, взрыв произошел в квартире погибшего мужчины. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч 3 ст 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным пресс-службы губернатора Красноярского края, в разрушенном здании проживали 20 человек. Сейчас часть из них размещена в центре социального обслуживания, остальные остались у родственников. Как уточнил первый заместитель губернатора края Юрий Лапшин, в скором времени будут приняты решения по поддержке жителей разрушенного дома. Также возможен вариант с расселением жильцов или обеспечении временным жильем.

По данным РИА Новости, в ходе предварительного осмотра разрушенного здания специалисты сделали вывод о необходимости сноса постройки. Дом является аварийным, различные элементы конструкций могут обрушиться в любой момент.