Путин рассказал Макрону об антироссийской кампании на Украине

"С обеих сторон отмечена необходимость продвижения внутрисирийского политического диалога, в первую очередь скорейшего запуска работы Конституционного комитета", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин рассказал Макрон о полученных ранее данных о подготовке действующих в Сирии боевиков к провокациям с использованием химических отравляющих веществ.

Еще одной темой разговора стали предстоящие выборы президента Украины, в связи с которыми Киев активизировал антироссийскую кампанию. Речь идет, в частности, о запрете участия в выборах наблюдателей из РФ, об отказе от организации выборов на территории России. Все это, по мнению Владимира Путина, противоречит "общепринятым демократическим нормам и принципам ОБСЕ".