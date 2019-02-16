Путин рассказал Макрону об антироссийской кампании на Украине

Президент Владимир Путин проинформировал в телефонном разговоре своего французского коллегу Эмманюэля Макрона о тех решениях, которые были приняты 14 февраля в Сочи на саммите гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию - России, Ирана и Турции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"С обеих сторон отмечена необходимость продвижения внутрисирийского политического диалога, в первую очередь скорейшего запуска работы Конституционного комитета", - говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, Путин рассказал Макрон о полученных ранее данных о подготовке действующих в Сирии боевиков к провокациям с использованием химических отравляющих веществ.
Еще одной темой разговора стали предстоящие выборы президента Украины, в связи с которыми Киев активизировал антироссийскую кампанию. Речь идет, в частности, о запрете участия в выборах наблюдателей из РФ, об отказе от организации выборов на территории России. Все это, по мнению Владимира Путина, противоречит "общепринятым демократическим нормам и принципам ОБСЕ".