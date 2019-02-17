Актер Башаров возмущен решением жены уйти от него из-за избиений

44-летний российский актер кино, театра и ТВ, телеведущий Марат Башаров отреагировал на информацию, что его нынешняя супруга, Елизавета Башарова (в девичестве - Шевыркова) намерена с ним расстаться.
Елизавета поделилась такого рода планами через социальные сети. Выражая надежду, что они с Маратом все-таки сумеют сохранить хорошие отношения - ради общего ребенка.
Башаров комментирует там же - в Сети. Заметив, что узнал о планах жены из интернета. И с текущего момента просит "эту особу больше не носить фамилию Башарова", - цитирует артиста KP.RU.
Кроме того, актер возмущен, что женщина уже месяц отдыхает с их сыном и подругой в Таиланде, в то время как сам он вынужден оставаться в зимней Москве.
"Месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу. И денежки им отсылаю", - негодует артист.
Впоследствии пост актера в Facebook со множеством комментариев был удален.
Ранее сообщалось, что СМИ запутались в избитых женах заслуженного артиста Татарстана.
А Сергей Шнуров посвятил всему этому стихи.