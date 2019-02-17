Актер Башаров возмущен решением жены уйти от него из-за избиений

44-летний российский актер кино, театра и ТВ, телеведущий Марат Башаров отреагировал на информацию, что его нынешняя супруга, Елизавета Башарова (в девичестве - Шевыркова) намерена с ним расстаться.

Елизавета поделилась такого рода планами через социальные сети. Выражая надежду, что они с Маратом все-таки сумеют сохранить хорошие отношения - ради общего ребенка.

Башаров комментирует там же - в Сети. Заметив, что узнал о планах жены из интернета. И с текущего момента просит "эту особу больше не носить фамилию Башарова", - цитирует артиста KP.RU.

Кроме того, актер возмущен, что женщина уже месяц отдыхает с их сыном и подругой в Таиланде, в то время как сам он вынужден оставаться в зимней Москве.

"Месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу. И денежки им отсылаю", - негодует артист.

Впоследствии пост актера в Facebook со множеством комментариев был удален.

Ранее сообщалось, что СМИ запутались в избитых женах заслуженного артиста Татарстана.

А Сергей Шнуров посвятил всему этому стихи.