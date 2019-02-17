Шнуров посвятил "стихи" избивавшему жен актеру Башарову

Российский музыкант-актер-шоумен-аналитик Сергей Шнуров, оперативно и чутко реагирующий на всё языком прямой, бесхитростной рифмы (или примерно рифмы), обратил свое разящее перо в сторону актера Марата Башарова.

Замеченного, как неоднократно уверяла пресса, в поколачивании своих жен.

Последняя из которых не смогла терпеть далее насилия и заявила посредством соцсетей о желании расстаться с супругом.

На что Сергей, иллюстрируя небезызвестное "утром - в газете, вечером - в куплете", тут же излился в Instagram.

Произведение поэта не имеет названия и начинается так:

"Широко живут здесь люди,

Жён дубасят, водку пьют,

И тем самым, без прелюдий,

Местный создают уют".

А заканчивается следующим косолапым образом:

"Зато всё традиционно

И недалеко от предков.

На примерах каждый рос,

Коррективы жизнь внесёт,

А с артиста какой спрос,

Он Народный, вот и всё".

В комментариях - суровое осуждение Башарова со стороны подписчиков Шнурова. Также выдвигаются предположения, что могло послужить причиной к такому повелению актера.

Напомним. Ранее другой видный аналитик, Юрий Эдуардович Лоза, отреагировал на посвященное ему Шнуровым хамское стихотворение словами, что не собирается вступать с коллегой в прения и опускаться до его уровня. Чуть ранее оба эксперта прокомментировали ситуацию вокруг Александра Друзя.