Шнуров посвятил "стихи" избивавшему жен актеру Башарову

Российский музыкант-актер-шоумен-аналитик Сергей Шнуров, оперативно и чутко реагирующий на всё языком прямой, бесхитростной рифмы (или примерно рифмы), обратил свое разящее перо в сторону актера Марата Башарова.
Замеченного, как неоднократно уверяла пресса, в поколачивании своих жен.
Последняя из которых не смогла терпеть далее насилия и заявила посредством соцсетей о желании расстаться с супругом.
На что Сергей, иллюстрируя небезызвестное "утром - в газете, вечером - в куплете", тут же излился в Instagram.
Произведение поэта не имеет названия и начинается так:
"Широко живут здесь люди,
Жён дубасят, водку пьют,
И тем самым, без прелюдий,
Местный создают уют".
А заканчивается следующим косолапым образом:
"Зато всё традиционно
И недалеко от предков.
На примерах каждый рос,
Коррективы жизнь внесёт,
А с артиста какой спрос,
Он Народный, вот и всё".
В комментариях - суровое осуждение Башарова со стороны подписчиков Шнурова. Также выдвигаются предположения, что могло послужить причиной к такому повелению актера.
Напомним. Ранее другой видный аналитик, Юрий Эдуардович Лоза, отреагировал на посвященное ему Шнуровым хамское стихотворение словами, что не собирается вступать с коллегой в прения и опускаться до его уровня. Чуть ранее оба эксперта прокомментировали ситуацию вокруг Александра Друзя.