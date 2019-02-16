Жена Марата Башарова решила уйти от него из-за насилия

Елизавета Башарова (в девичестве - Шевыркова), жена известного российского актера Марата Башарова, опубликовала в своем Instagram откровенный пост, в котором дала понять, что намерена развестись (или, во всяком случае, расстаться) с супругом.
Связано это со склонностью артиста избивать суженую, следует из опубликованного Елизаветой текста.
"Я свято верила,что любовь может всё изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека", - призналась женщина, добавив, что очень надеялась на то, что Марат может измениться, но этого, увы, так и не произошло.
При этом Елизавета рассчитывает на то, что ей удастся сохранить с Башаровым хорошие и дружеские отношения - в первую очередь, ради их общего сына Марселя.
В тексте она упоминает, что до совместной жизни с актером сталкивалась с многочисленными слухами о его скверных привычках, но отказывалась в них верить.
Вскоре в СМИ стали появляться сообщения о том, что Башаров избивает новую жену - причем одно из недавних она тогда опровергла. Тогда же возник конфуз: СМИ запутались в женах - бывшей и действующей - Башарова, так как было известно, что и в предыдущем браке актера имели место случаи рукоприкладства.
44-летний Башаров известен по ролям в фильмах и сериалах "Пьяная фирма", "Сибирский цирюльник", "Турецкий гамбит", "Граница. Таежный роман", "Движение вверх" и других.
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Есть вещи о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости.Это боль и разочарование. Я полюбила искренне и чисто, с большим наслаждением падала в эти отношения. Я как и любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100% ,что такого просто не может быть...Я верила в человека. Не может быть ,чтобы у этой медали было две стороны. Но увы...Позже я свято верила,что любовь может всё изменить,исправить,излечить.Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей,ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь ,что мы сохраним хорошие, дружеские отношения. #маратбашаров #мармарыч