Жена Марата Башарова решила уйти от него из-за насилия

Елизавета Башарова (в девичестве - Шевыркова), жена известного российского актера Марата Башарова, опубликовала в своем Instagram откровенный пост, в котором дала понять, что намерена развестись (или, во всяком случае, расстаться) с супругом.

Связано это со склонностью артиста избивать суженую, следует из опубликованного Елизаветой текста.

"Я свято верила,что любовь может всё изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека", - призналась женщина, добавив, что очень надеялась на то, что Марат может измениться, но этого, увы, так и не произошло.

При этом Елизавета рассчитывает на то, что ей удастся сохранить с Башаровым хорошие и дружеские отношения - в первую очередь, ради их общего сына Марселя.

В тексте она упоминает, что до совместной жизни с актером сталкивалась с многочисленными слухами о его скверных привычках, но отказывалась в них верить.

Вскоре в СМИ стали появляться сообщения о том, что Башаров избивает новую жену - причем одно из недавних она тогда опровергла. Тогда же возник конфуз: СМИ запутались в женах - бывшей и действующей - Башарова, так как было известно, что и в предыдущем браке актера имели место случаи рукоприкладства.

44-летний Башаров известен по ролям в фильмах и сериалах "Пьяная фирма", "Сибирский цирюльник", "Турецкий гамбит", "Граница. Таежный роман", "Движение вверх" и других.