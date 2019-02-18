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Рубрика: В мире

PDVSA опровергла информацию о заморозке ее счетов в Газпромбанке

Компания PDVSA назвала лживой новость о том, что российский Газпромбанк решил заморозить ее счета. "Это новая попытка навредить работе нашей нефтяной промышленности", - говорится в официальном сообщении. Отмечается, что информационный вброс был срежиссирован лицами, близкими к правым силам.

СМИ: Венесуэла срочно ищет новые рынки сбыта нефти

Ранее то же агентство Reuters уже распространяло информацию, которая не соответствовала действительности. Десятого февраля СМИ сообщили, что  PDVSA после введения против нее американских санкций открыла в Газпромбанке новые счета.

"Мы имеем открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных. Но никакие новые счета не открывались и не планируются к открытию", - подчеркнул представитель PDVSA.

Напомним, из-за политического кризиса в Венесуэле США ужесточили санкции против страны. В конце января под ограничения попала и государственная нефтяная компания PDVSA. Вашингтон заявил о заморозке ее активов на 7 миллиардов долларов. США готовы ослабить санкции только в том случае, если контроль над компанией перейдет к лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.

В мире Южная Америка Венесуэла Компании Финансы Газпромбанк Попытка госпереворота в Венесуэле
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