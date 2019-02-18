PDVSA опровергла информацию о заморозке ее счетов в Газпромбанке

Компания PDVSA назвала лживой новость о том, что российский Газпромбанк решил заморозить ее счета. "Это новая попытка навредить работе нашей нефтяной промышленности", - говорится в официальном сообщении. Отмечается, что информационный вброс был срежиссирован лицами, близкими к правым силам.

Ранее то же агентство Reuters уже распространяло информацию, которая не соответствовала действительности. Десятого февраля СМИ сообщили, что PDVSA после введения против нее американских санкций открыла в Газпромбанке новые счета.

"Мы имеем открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных. Но никакие новые счета не открывались и не планируются к открытию", - подчеркнул представитель PDVSA.

Напомним, из-за политического кризиса в Венесуэле США ужесточили санкции против страны. В конце января под ограничения попала и государственная нефтяная компания PDVSA. Вашингтон заявил о заморозке ее активов на 7 миллиардов долларов. США готовы ослабить санкции только в том случае, если контроль над компанией перейдет к лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.