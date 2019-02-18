В Красноярске задержали владельца рухнувшего при взрыве газа дома

В Красноярске задержан один из собственников дома, в котором в результате хлопка газа погибли два человека. Как сообщили в СК региона, его задержали по подозрению в преступлении по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2013 году красноярец купил треть доли в праве собственности на земельный участок и недостроенный жилой объект - двухэтажный одноквартирный коттедж. Однако вместо коттеджа мужчина построил на участке многоквартирный жилой дом, причем без разрешительных документов.

Еще в начале 2016 года суд обязал собственника снести самовольное строение, однако выполнено это решение суда так и не было.

Более того, год спустя владелец дома продал одну из комнат жительнице Красноярска.

- Чтобы избежать нотариального удостоверения сделки, что могло помешать реализации его преступного умысла, подозреваемый поставил датой заключения договора купли-продажи 28 декабря 2015 года, - прокомментировали в следственном комитете края, добавив, что следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, взрыв газового баллона произошел накануне вечером в трехэтажном жилом доме в Центральном районе Красноярска. Эпицентр взрыва находился на втором этаже. В результате хлопка были полностью разрушены шесть угловых квартир, еще порядка 10 частично повреждены.

Из-под завалов спасатели достали тела двух погибших - 56-летней женщины и 57-летнего мужчины. По предварительным данным следователей, взрыв произошел в квартире погибшего мужчины. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч 3 ст 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).