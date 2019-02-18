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18.02.2019 16:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Археологи обнаружили остатки первых построек Севастополя

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во время раскопок на Историческом бульваре в Севастополе археологи Института истории материальной культуры РАН и Государственного Эрмитажа обнаружили фундаменты и стены первых построек, датированные годом основания города.

Фото: iStock
В Севастополе археологи раскопали бастион времен Крымской войны

- Это самая первая застройка Севастополя 1783 года, - рассказал "РГ" ведущий научный сотрудник ИИМК РАН Сергей Соловьев. - В основании стен мы нашли закладную екатерининскую монету. Видимо, здесь были большие дома, с прочными основательными стенами, с мощеными дворами.

Фрагменты стен находились под оборонительными сооружениями четвертого бастиона. Скорее всего, здания были разобраны, когда в Севастополе в первой половине XIX века началось строительство укреплений.

- Это первое свидетельство того, что до Крымской войны на этом месте существовала жилая застройка, - добавил Соловьев.

Кроме этого, ученые обнаружили фрагмент водопровода конца XVIII века.

- В районе памятника Тотлебену найдены остатки водопровода, - продолжает Сергей Соловьев. - Строители прокладывали траншею под коммуникации, и мы заметили часть керамической трубы и перекрытия в виде каменных плит. Это говорит о наличии коммуникаций с самых первых лет основания Севастополя.

Информацию о находках ученые передадут в Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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