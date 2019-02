Лидеры Rammstein меняются на "миллион градусов"

Тилль Линдеманн - солист мэтров индустриального рока и пожирателей огня, в хитах которых взметены ураганы брутальной энергии, грохочущих ритмов города и мелодий, будто бы выплавленных в рокочущих домнах искусными изобретателями, - музыкант, особенно уважаемый в России.

Он приезжает сюда в гости к друзьям даже вне мировых туров. Издает свои стихи у нас, причем некоторые переписывает по пять-шесть раз. А когда в интервью подивишься этому, удивленно переспрашивает: "Ну а что? Ваш же Лев Толстой переписывал свою прозу еще чаще..."

Уважают у нас Линдеманна и за недавний сольный тур по российским городам. А еще его всегда хотелось уважать за то, что помогает друзьям...

Так случилось и в этот раз, когда гитарист Рихард Круспе решил возобновить проект Emigrate, пока Rammstein отдыхали. Он обратился за поддержкой к Тиллю - человеку занятому, но неугомонному и готовому рисковать. Он и певцом стал так же: благодаря азарту и умению идти против правил. Играл в другой группе на ударных и уже в ходе концерта вскочил над барабанами и выдал свое грубоватое, но раскатистое вокальное соло. А вскоре, по приглашению Круспе, стал фронтменом в Rammstein. И теперь Линдеманн не отказал давнему товарищу: помог в записи альбома A Million Degrees. Спел, в частности, на одном из лучших его треков, написал стихи...

Диск, название которого переводится как "Миллион градусов", получился необычным. То ли Рихард и Тилль порядком устали от производимого их основной группой шума и грохота, однако релиз Emigrate - совсем иной. В нем уже собраны мелодичные гимны, на которые Rammstein вряд ли бы осмелились, дабы не потерять имидж крутых парней.

Песня Hide And Seek - уже горделивый и бесшабашный поп-панк в духе Fall Out Boy, а We Are Together - c вкрадчивым вступлением на гитаре и синтезаторах - мелодраматичная и мудрая баллада, которую вполне могли бы сделать новым хитом Scorpions или Metallica. Но особенно удивляет вполне танцевальный трек Lead You On в духе Cranberries или даже кудесников мрачноватой готики The Mission. Ну а в I m Not Afraid - явственны уже отголоски поздних Depeche Mode и торжество аналоговых синтезаторов, на которых Круспе, оказывается, тоже умеет играть. Да и поет теперь в самых разных стилях и исполнительских манерах. Эклектичный, вращающийся в сферах разных вкусов, стилевых пристрастий и регулярно меняющий свои предпочтения на 360, да даже на миллион градусов - A Million Degrees вполне уже романтический альбом. Его можно слушать уже не как Rammstein - среди яростно пылающих огней, на стадионе, а даже при свечах, в уютной, лирической обстановке.

Конечно, эта музыка уже не для огромных залов. Но для многотысячной зрительской аудитории совсем скоро выйдет очередной студийный альбом уже самих Rammstein, записанный, кстати, с симфоническим оркестром в Минске... Ну а сольный проект Emigrate - это отличный пример того, как большим группам полезно делать паузы, пускаясь на необычные эксперименты. И еще одно подтверждение того факта, что очень полезно обращаться к старым добрым и немного рисковым друзьям. Таким, как Тилль Линдеманн.