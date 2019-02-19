Прототип внедорожника Aurus будет готов в марте

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о том, что прототип внедорожника марки Aurus будет готов в марте 2019 года.

"Когда будет готов прототип, нам потребуется время на процедуры по проведению сертификации", - цитирует его ТАСС.

Мантуров высказал мнение, что на Ближнем Востоке внедорожник будет иметь большой спрос. Он также отметил, что холдинг Tawazun, получивший долю в 36% в компании - производителе автомобилей Aurus, рассматривает локализацию производства внедорожника в ОАЭ.

Ожидается, что полноприводную новинку построят на Единой модульной платформе (ЕМП), которая ранее была использована при создании седана Senat и микроавтобуса Arsenal.

Вероятнее всего, Komendant разделит с остальными представителями семейства также силовой привод. Речь идет о 4,4-литровом биртурбированном V8 мощностью 598 л.с., работающим в связке с электромотором, 9-диапазонным "автоматом" российской компании "КАТЕ" и полным приводом на основе подключения передней оси.

Накануне стало известно, что в Абу-Даби состоялась презентация российского лимузина Aurus, также автомобили из проекта "Кортеж" приняли участие в соревнованиях на полигоне ФСО.