Куба уличила США в переброске войск к Венесуэле

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес предупредил о переброске американских войск к Венесуэле. По его словам, полеты с американских авиабаз не связаны с оказанием гуманитарной помощи южноамериканской стране.

Родригес также отметил, что имеет в своем распоряжении данные о готовящемся вторжении в Венесуэлу, передает портал Granma. Куба призвала мировое сообщество выступить в защиту мира и уважения суверенитета Боливарианской Республики.

Родригес добавил, что Соединенные Штаты оказывают давление на ООН для принятия своего проекта резолюции по урегулированию кризиса, который содержит призыв к проведению в Венесуэле новых выборов главы государства.

Ранее Куба уже предупреждала о подготовке спецназом США операции в Венесуэле. Опасения относительно подготовки провокации на территории Венесуэлы выразили и в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства после того, как Верховный суд страны заблокировал его назначение главой парламента. США и еще несколько стран заявили о его признании. Другие страны, включая Россию, Китай и Турцию, поддерживают законно избранного президента. Николас Мадуро назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота.