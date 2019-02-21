В Крыму Тихая бухта впервые организованно примет "дикарей"

После нескольких лет дискуссий на особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Тихая бухта" начнут взимать плату с неорганизованных туристов, предпочитающих отдых в палатке. Это решение региональных властей только подлило масла в огонь противостояния между министерством экологии и природных ресурсов РК с одной стороны и общественниками с другой. На самом деле ключевой вопрос в том, как уберечь самые красивые уголки полуострова от антропогенного воздействия.

С третьей попытки

"РГ" уже не раз рассказывала о схватке за бухту. Пляж у мыса Хамелеон с середины прошлого века является традиционным местом отдыха "дикарей" со всего постсоветского пространства. В 2015 году правительство Крыма решило установить точное количество особо охраняемых природных территорий, включив в список и Тихую бухту. А год спустя появился первый проект ее обустройства: тогда предложили организовать кемпинг с биотуалетами, мангалами, местами для переодевания - словом, всем, что отличает цивилизованный пляж от дикого. Одновременно предлагалось развернуть сезонную торговлю, прокат велосипедов и легких лодок. Вход и дневное пребывание должны были оставаться бесплатными, а палатка с костром и прочие услуги - за дополнительную плату. Против такого подхода восстала общественность Коктебеля, и она одержала верх. В 2017 году история повторилась с тем же исходом. Конкурс на обустройство Тихой бухты снова отменили, теперь по требованию природоохранной прокуратуры.

И вот в конце 2018 года общественность снова встрепенулась, потому что в этот раз разговорами дело не ограничилось. В декабре на территории выросли те самые временные сооружения, против которых протестовали активисты. Пляж огородили легким деревянным забором, сделали спуски к морю, места для мангалов и даже некое подобие въездной арки. Правда, ведет к ней по-прежнему разбитая проселочная дорога, в непогоду почти непроходимая для машин. В отличие от прошлых лет никакие конкурсы на благоустройство не проводили и в аренду бухту не сдавали. Всем занималось подведомственное минэкологии Крыма Управление особо охраняемыми природными территориями РК. Пока единственная платная услуга - предоставление места отдыха - будет стоить здесь 300 рублей в сутки, включая НДС.

Пустая затея

Для общественности Коктебеля эти "недружественные" действия незамеченными не остались.

- Делали все наспех, явно надо было освоить средства до Нового года, - рассказал "РГ" председатель ФМОО "Гражданский актив" Коктебель" Борис Яремко. - Мы следили за обустройством Тихой бухты через сайт госзакупок. Знаем, что на эти деревянные конструкции потратили около пяти миллионов рублей. И еще пять миллионов на машину для вывоза мусора.

Попытки таким способом регулировать поток туристов в Тихую бухту общественники считают пустой затеей, поскольку организаторы не учли все существующие пути подъезда к месту отдыха "дикарей".

- В бухту есть три въезда, и все они открыты для машин, - рассказал активист. - Даже ту конструкцию-арку, которую установили на въезде, легко объехать, и, игнорируя все заграждения, проследовать к морю.

Проблема с загрязнением ООПТ существует, признают общественники, но решать ее нужно было иначе. В основном мусор везут на пляж автомобилисты. Багажники забиты водой в пластиковых бутылках, упаковками провизии, которые потом остаются на берегу. Чтобы кардинально сократить поток, считают активисты, нужно было остановить транспорт еще на подходах к бухте.

- Машины следует оставлять на дальней стоянке и дальше двигаться в бухту пешком, - говорит Борис Яремко. - На себе много провианта не унесешь, значит, и мусора будет на порядок меньше.

Впрочем, и среди активистов есть те, кто принципиально против любого обустройства Тихой бухты. По их мнению, рука человека не должна касаться красивейших уголков природы Крыма.

- Конечно, я против! Я хочу уголок природы без застройки, без кафе, без ресторанов и шалманов. Я хочу, тобы мои дети видели девственную природу, - говорит феодосийский общественник Александр Талипов. - Осталась только Тихая бухта и Казантипский заказник, все! Остальное уже благоустроено. Не надо зазывать туда народ, не надо пытаться заработать на услугах, надо лишь поддерживать порядок. Скорее бы ООПТ отдали федералам.

Затею минэкологии общественники считают сугубо коммерческим проектом и уже обжаловали действия чиновников в прокуратуре и Счетной палате Крыма.

А убирать кто будет?

В минэкологии и подчиненном ему управлении с заявлениями активистов не согласны.

- Общественность всегда недовольна. Был проезд закрыт - они недовольны. Открыли проезд - снова недовольны, - парировал выпады оппонентов директор ГУП "Управление ООПТ РК" Антон Жаров. - Мы сделаем барьер для автотранспорта, это будет не шлагбаум, но препятствие для движения.

Критикуя чиновников, общественники не дают ответа на главный вопрос: кто будет убирать мусор за дикарями? А его только в Тихой бухте после субботников, которые проводит минэкологии силами своих сотрудников, каждую весну вывозят до 350 тонн.

Что касается дороги к уже обустроенному месту отдыха, то даже простое ее выравнивание и отсыпка щебнем будут стоить колоссальных денег, которых у предприятия нет, говорит директор. Тоже самое касается оборудования стоянки автотранспорта.

- Сейчас дорога к Тихой бухте - это накатанная грунтовка. В некоторых местах в межсезонье ее пересекают селевые потоки, - рассказал Антон Жаров. - Чтобы убрать сотни тонн нанесенного грунта, нужны большие затраты, и мы их не потянем. Нужно включать этот проект в какую-то региональную или федеральную программу, только тогда можно что-то сделать. Мы не можем сказать, что завтра оборудуем стоянку и построим дорогу, но в перспективе такая задача стоит.

Справка "РГ"

Сегодня на карту Крыма официально нанесено 190 ООПТ. Для туристов на некоторых из них открыты 43 экологических маршрута, и в этом году к уже существующим тропам добавятся новые. Три варианта таких пеших прогулок готовит природный парк "Тарханкутский". Протяженность новых маршрутов составит 12,5 километра. По возможности все места оборудованы туалетами, мусорными контейнерами и лавочками. Там же есть наглядная информация о природных достопримечательностях. Для граждан посещение ООПТ Крыма остается бесплатным. Брать деньги их кураторы могут только за дополнительные услуги. На протяжении двух последних лет по этой статье в бюджет Крыма поступило более 400 тысяч рублей.

Тем временем

К 1 мая 2019 года в поселке Оленевка Черноморского района будет построен автокемпинг на 500 автомобилей, где смогут одновременно отдыхать до 1000 человек. Об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. "Проект будет прорывным, - заявил он. - Кемпингов, где одновременно может разместиться тысяча человек - там не было никогда. Только на первом этапе это позволит создать до 150 рабочих мест. Аналогичные проекты планируются еще в нескольких точках полуострова". Реализация идет поэтапно: сначала к весне появится кемпинг с современной пляжной инфраструктурой, а на втором этапе - гостиницы вместимостью до 1500 человек. На минувшей неделе этот проект одобрен на заседании республиканского Совета по улучшению инвестиционного климата.

Кстати, в прошлом году другой инвестор уже построил в Оленевке автокемпинг Sunset, рассчитанный на несколько сотен человек. У туристов есть возможность разместиться в палатках или кемпингах прямо на берегу чистейшего моря. А в сезоне-2019, по словам директора Олега Будника, гостей примут и в комфортных коттеджах со всеми удобствами.