В Архангельске построят поморскую шхуну

В Архангельске начинают строительство поморской шхуны – традиционного деревянного парусного судна, на котором поморы путешествовали по Арктике в ХIX — начале XX. В Северном морском музее известный российский яхтсмен, шкипер Евгений Шкаруба представил этот проект общественности Архангельской области.

Поморская шхуна станет продолжением проекта "Поморский карбас", завоевавшего в прошлом году "географический Оскар" - премию Русского географического общества "Хрустальный компас". Напомним, что в 2017 году, когда яхтсмены из Архангельска, Петербурга, Москвы и Новосибирска построили в архангельском селе Лешуконском небольшой промысловый корабль по старинным лекалам. В строительстве участвовал спецкор журнала "Родина" Артем Локалов, опубликовавший цикл материалов об этом проекте. Под руководством народного мастера Виктора Кузнецова яхтсмены не только сшили карбас, но и прошли на нем под флагами "Российской газеты" и "Родины" по северным рекам и Белому морю до Соловков.

Строить поморскую шхуну северяне будут вместе с норвежцами. В числе организаторов проекта - Товарищество поморского судостроения, Северный морской музей и представители союза северных территорий Скандинавии и России - Баренцева Арктического региона. Проект получил грант этой международной организации: норвежские чертежи и технологии лягут в основу создания поморского судна. Это решение архангельская общественность обсуждала во время презентации проекта:

- Раньше мы сами продавали Европе поморские шхуны, почему же теперь обращаемся в Норвегию за помощью? - взял слово президент Архангельской торгово-промышленной палаты Василий Сидоровский.

- К сожалению, у нас сегодня не осталось судов такого класса, а технологии ушли в прошлое: поморский карбас сохранился, шхуна - нет. Это во многом связано с ситуацией, сложившейся в России в 20 веке, - ответил Евгений Шкаруба. - Вместе с тем у норвежских коллег накоплен большой опыт по сохранению традиционного флота, причем зверобойные шхуны норвежских и русских мореплавателей практически идентичны. Поэтому мы предлагаем норвежцам приезжать в Архангельск два раза в год и показывать нам, как строить шхуну. А когда научимся - снова начнем им шхуны продавать.

Поморскую шхуну планируется построить за три года. Принять участие в проекте смогут все, для кого возрождение традиций народных судостроителей Арктики - не пустой звук. Участники решили организовать видеотрансляцию того, что будет происходить на верфи. По словам директора Северного морского музея Евгения Тенетова, эта площадка сможет стать частью музейного пространства: и лекторием, и залом для экспозиций. Кроме того, на верфи запланирована галерея, где можно будет наблюдать за ходом работ.

Судно будет двухмачтовым, его длина составит 20 метров, ширина - 7 метров. "Шить" судно будут из северной сосны. Кроме того, на шхуне запланированы благоустроенные каюты:

- Сочетание классического парусного вооружения, деревянного корпуса, современной моторной установки, навигационного оборудования, комфортных бытовых условий сделает такое судно конкурентным на рынке высокоширотного туризма, - говорит Евгений Шкаруба.

Авторы проекта считают, что на шхуне можно будет отправляться в сложные арктические экспедиции по Севморпути - на Землю Франца-Иосифа, например.

Тем временем норвежские судостроители Ивар Хофландсдар и Эндре Кавли Лунд уже начали в Архангельске консультации северных мастеров, кроме того, они помогают поморам подобрать лес для строительства шхуны.