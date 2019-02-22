Семья Майкла Джексона предъявила HBO иск на 100 млн долларов

Семья знаменитого американского певца Майкла Джексона предъявила иск на сто миллионов долларов телеканалу HBO из-за фильма "Покидаю Нетландию" ("Покидая Неверленд" / Leaving Neverland).

Напомним, в документальной ленте идет речь о предполагаемых изнасилованиях "королем поп-музыки" несовершеннолетних мальчиков.

Родные музыканта мгновенно ополчились на фильм, подчеркнув, что судебные разбирательства на эту тему давно прошли и её пора закрыть, так как певца безоговорочно оправдали - по всем десяти пунктам обвинений.

Фильм тем не менее был показан на крупном фестивале независимого кино "Сандэнс" и теперь готовится к телевизионным премьерам в США (3 марта) и Соединенном Королевстве (6 марта).

В иске родственников Джексона, в частности, говорится о существовании соглашения между семьей и HBO, которым медиамагнату прямо запрещается в своей продукции очернять образ Майкла. Контракт был заключен ещё в 1992 году, на год раньше, чем Джексона обвинили в растлении подростков.

Адвокат семьи Говард Вайтцман в своем заявлении, которое приводит NBC, указывает на то, что HBO грубо нарушил условия сделки - посредством "производства и публикации неприкрытой пропаганды, бесстыдно эксплуатирующей невинного человека, умершего и потому беззащитного".

Майкл Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет от передозировки лекарствами.

Ранее сеть HBO опубликовала трейлер скандального фильма.