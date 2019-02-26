Началось рассмотрение апелляции на продление ареста Кокорину и Мамаеву

Пока футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев остаются под стражей, их защита пытается добиться пересмотра решения, согласно которому срок их ареста был продлен. Сегодня началось рассмотрение апелляции.

Кокорин и Мамаев, младший брат Александра Кирилл и их друг, детский тренер Александр Протасовицкий, были арестованы в октябре. Они стали зачинщиками драк в центре Москвы, в результате которых пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Первоначально они были помещены под стражу на два месяца, с тех пор их пребывание под арестом дважды продлевалось на аналогичный срок.

Последнее на данный момент заседание состоялось 6 февраля, и тогда суд постановил, что обвиняемые останутся в СИЗО как минимум до 8 апреля. Они обвиняются по статьям "Побои" и "Хулиганство". Защита подала апелляцию на это решение, и сегодня Мосгорсуд рассмотрит протест.

"Без особых иллюзий, но с верой в истинное правосудие", - так охарактеризовал ожидания от предстоящего заседания адвокат Мамаева Игорь Бушманов, чьи слова приводит "Спорт-Экспресс". В здание Мосгорсуда прибыли адвокаты спортсменов и их близкие. Сами же они не будут присутствовать на заседании и выступят по видеосвязи.