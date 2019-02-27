В Уфе продлили арест третьему обвиняемому в изнасиловании дознавательницы

Советский районный суд Уфы оставил под арестом третьего экс-полицейского, который проходит по делу о групповом изнасиловании дознавательницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что у экс-начальника уфимского отдела ОМВД есть серьезные проблемы со здоровьем. Накануне суд потребовал заключение врачей, может ли обвиняемый содержаться в СИЗО.

27 февраля решение было принято: экс-полицейский, как и двое других фигурантов дела, останется под арестом до 30 апреля.

Напомним, громкий скандал по делу о групповом изнасиловании в райотделе полиции стал поводом для увольнения сразу нескольких правоохранителей, включая пострадавшую.