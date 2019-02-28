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28.02.2019 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Краснодарский каннибал" пойдет под суд вслед за женой

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Краснодарский СК завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего Дмитрия Бакшеева, обвиняемого в убийстве 35-летней женщины и надругательстве над ее телом.

А буквально накануне Прикубанский районный суд краевого центра вынес приговор в отношении его жены, Натальи Бакшеевой. Супруга так называемого "краснодарского каннибала", ранее признанная присяжными виновной в подстрекательстве мужа к жестокому убийству их общей знакомой, проведет в колонии общего режима 10 лет.

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Обвинение в убийстве, как уже рассказывала "РГ", было предъявлено и Дмитрию Бакшееву. Однако в ходе следствия у него выявили открытую форму туберкулеза, в связи с чем мужчину поместили в специализированное лечебное учреждение, а дело в отношении его жены было выделено в отдельное производство. Расследование его завершилось прошлой осенью, а вчера, 27 февраля, вынесен приговор.

И вот теперь перед судом предстанет и сам "каннибал".

По данным следствия, 8 сентября 2017 года Бакшеев с супругой Натальей находились на заброшенной территории в районе краснодарской улицы Гастелло вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. В процессе употребления спиртного между женщинами произошел словесный конфликт, из-за которого "Бакшеева стала подстрекать супруга к убийству новой знакомой".

Как говорится в информации, помещенной на официальном сайте СУ СК, Бакшеев из-за своей слабохарактерности и психологического состояния находился под влиянием супруги. В этой связи, взяв нож, который хранил при себе в своем рюкзаке, он нанес новой знакомой два удара в область груди, убив ее. А "впоследствии он надругался над телом погибшей, расчленив его".

После совершенного преступления Бакшеев сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на камеру своего мобильного телефона. 11 сентября 2017 года рабочие, производившие ремонтные работы на одной из улиц города, обнаружили телефон с указанным содержимым, о чем сообщили в правоохранительные органы.

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По данным краевого управления СК, в ходе обыска по месту жительства супругов в общежитии военного авиационного училища следователем были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Проведенной генетической экспертизой установлено, что изъятые образцы принадлежат убитой женщине.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы Бакшеев признан вменяемым, однако у него выявлены признаки психического расстройства, не исключающие его вменяемость.

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