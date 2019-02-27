Новости

Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в Каире 20:15
Нефть Brent подорожала до $66,63 на данных о падении запасов в США 20:02
Россиянам рекомендовано воздержаться от посещений индийско-пакистанской границы 19:40
В Волгоградской области убийцу двух девушек осудили на 23 года 19:31
В Подмосковье в крупном ДТП погибли три человека 19:19
Пропавшего в январе калининградского подростка нашли мертвым 19:14
Липецкий депутат объявлен в розыск по делу об обмане дольщиков 19:01
Рустам Мосафир снова снимет фильм про Древнюю Русь 19:00
Вышел трейлер российского хоррора "Яга. Кошмар темного леса" 18:55
В КБР возбудили дело после нападения боевиков на правоохранителей 18:50
Жена "краснодарского каннибала" получила десять лет колонии 18:46
Сроки доставки посылок из ЕС можно сократить 18:45
Псковские реставраторы нашли в Поганкиных палатах бутылку с посланием 18:39
Туктамышева - о ЧМ: Внутри меня жила маленькая девочка, вы ее убили 18:35
Видео: В Рязани на малыша упала глыба льда 18:32
Школьник спас почувствовавшего себя плохо пассажира самолета 18:18
Пушков рассказал, кого надо послать на "Евровидение" от Украины 18:17
Астрономы проверили аномальные сигналы с загадочной звезды Табби 18:16
Лыжник Вылегжанин объявил о скором завершении карьеры 18:06
Украина изменит правила отбора на Евровидение 18:05
В "Единой России" предложили увеличить выплаты земским врачам и учителям 18:05
"Скорая" продала гробовщикам данные 100 покойников 18:00
Анна Кузнецова выяснит обстоятельства драки школьниц в Москве 18:00
В Уфе продлили арест третьему обвиняемому в изнасиловании дознавательницы 17:53
В Забайкалье полицейского обвинили в убийстве селянина из неприязни 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Больше 50% смертей в РФ связаны с заболеваниями сердца и сосудов
Больше 50% смертей в РФ связаны с заболеваниями сердца и сосудов
Как законы марта изменят жизнь россиян
Как законы марта изменят жизнь россиян
Задайте вопрос заммэра Москвы Марату Хуснуллину
Задайте вопрос заммэра Москвы Марату Хуснуллину
27.02.2019 18:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жена "краснодарского каннибала" получила десять лет колонии

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Наталья Башкеева. Фото: ok.ru Наталья Башкеева. Фото: ok.ru
Наталья Башкеева. Фото: ok.ru

В среду, 27 февраля, Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор  супруге так называемого "краснодарского каннибала" Наталье Бакшеевой, ранее признанной присяжными виновной в подстрекательстве мужа к жестокому убийству их общей  знакомой. Бакшеева проведет в колонии  общего режима 10 лет. В дальнейшем федеральный судья Виктор Дворников постановил ограничение для нее свободы сроком на 1,5 года, сообщает пресс-служба краевого СК РФ.

В Ленобласти арестовали подозреваемого в каннибализме

Как писала "РГ", в начале февраля  коллегия присяжных, сформированная из шести основных и трех запасных заседателей, признала Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству, отметив, что при назначении наказания обвиняемая не заслуживает снисхождения. Гособвинитель попросил для нее 12 лет лишения и 1,5 года ограничения свободы, однако суд оказался гуманнее.

Бакшеева в своем последнем слове вину в подстрекательстве к убийству не признала. В то же время она отметила, что  жила с нелюбимым человеком и своим поведением могла довести его "до того, что он сделал". Сам Бакшеев ждет суда в специальном лечебном учреждении, поскольку болеет туберкулезом в открытой форме и не может находиться в СИЗО.

На Кубани дело Бакшеевой стало первым, рассмотренным коллегией присяжных заседателей районного суда. С начала ноября минувшего года они оценивали материалы, представленные сторонами обвинения и защиты. Слушания проходило в закрытом режиме.  Как объяснили журналистам, это было сделано из этических соображений - чтобы не пугать общественность шокирующими деталями.

В сентябре 2017 года эта история вызвала огромный резонанс. На территории Краснодарского летного училища были найдены расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны Дмитрий и Наталья Бакшеевы, проживавшие в общежитии на территории военного училища.

По данным следствия, 8 сентября 2017 года обвиняемая и ее супруг распивали спиртные напитки с женщиной, с которой они познакомились в тот день. В процессе употребления спиртного между женщинами завязался словесный конфликт, в ходе которого Бакшеева уговорила мужа убить обидчицу. Как считает обвинение, находясь под влиянием супруги, тот  расправился с собутыльницей. При  этом он не только расчленил ее тело, но и сделал селфи с частями тела своей жертвы на телефон, который тут же потерял.

Сахалинского каннибала приговорили к 22 годам колонии

Мобильник с фотографиями случайно обнаружили на улице дорожные рабочие и передали его в полицию. После этого в Сети появились  шокирующие снимки, буквально взорвавшие интернет. Сначала по Краснодару, а потом и по всей Кубани пошла молва, что в городе якобы в течение нескольких лет семья людоедов безнаказанно убивала людей. Чтобы развеять эти слухи, правоохранителям пришлось в свое время приложить колоссальные усилия.

Только после завершения следствия тайное стало явным. Обвинение в убийстве было предъявлено Дмитрию Бакшеву. Однако в ходе следствия у него выявили открытую форму туберкулеза, в связи с чем прошлым летом мужчину поместили в специализированное лечебное учреждение, где он в настоящее время проходит курс реабилитации. Как пояснили в краевой прокуратуре, после лечения и получения заключения экспертов расследование в отношении Дмитрия Бакшеева будет продолжено.

А его супруга в течение трех месяцев давала показания в суде.  И вот теперь  сегодня она приговорена к 10 годам колонии общего режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил освободить "земского доктора" и "земского учителя" от НДФЛ
Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок
По делу Арашуковых задержаны крупные чиновники газовой отрасли
Совфед осудил действия США и их союзников в отношении Венесуэлы
ФИФА создаст фонд по наследию ЧМ-2018