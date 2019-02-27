Жена "краснодарского каннибала" получила десять лет колонии

В среду, 27 февраля, Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор супруге так называемого "краснодарского каннибала" Наталье Бакшеевой, ранее признанной присяжными виновной в подстрекательстве мужа к жестокому убийству их общей знакомой. Бакшеева проведет в колонии общего режима 10 лет. В дальнейшем федеральный судья Виктор Дворников постановил ограничение для нее свободы сроком на 1,5 года, сообщает пресс-служба краевого СК РФ.

Как писала "РГ", в начале февраля коллегия присяжных, сформированная из шести основных и трех запасных заседателей, признала Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству, отметив, что при назначении наказания обвиняемая не заслуживает снисхождения. Гособвинитель попросил для нее 12 лет лишения и 1,5 года ограничения свободы, однако суд оказался гуманнее.

Бакшеева в своем последнем слове вину в подстрекательстве к убийству не признала. В то же время она отметила, что жила с нелюбимым человеком и своим поведением могла довести его "до того, что он сделал". Сам Бакшеев ждет суда в специальном лечебном учреждении, поскольку болеет туберкулезом в открытой форме и не может находиться в СИЗО.

На Кубани дело Бакшеевой стало первым, рассмотренным коллегией присяжных заседателей районного суда. С начала ноября минувшего года они оценивали материалы, представленные сторонами обвинения и защиты. Слушания проходило в закрытом режиме. Как объяснили журналистам, это было сделано из этических соображений - чтобы не пугать общественность шокирующими деталями.

В сентябре 2017 года эта история вызвала огромный резонанс. На территории Краснодарского летного училища были найдены расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны Дмитрий и Наталья Бакшеевы, проживавшие в общежитии на территории военного училища.

По данным следствия, 8 сентября 2017 года обвиняемая и ее супруг распивали спиртные напитки с женщиной, с которой они познакомились в тот день. В процессе употребления спиртного между женщинами завязался словесный конфликт, в ходе которого Бакшеева уговорила мужа убить обидчицу. Как считает обвинение, находясь под влиянием супруги, тот расправился с собутыльницей. При этом он не только расчленил ее тело, но и сделал селфи с частями тела своей жертвы на телефон, который тут же потерял.

Мобильник с фотографиями случайно обнаружили на улице дорожные рабочие и передали его в полицию. После этого в Сети появились шокирующие снимки, буквально взорвавшие интернет. Сначала по Краснодару, а потом и по всей Кубани пошла молва, что в городе якобы в течение нескольких лет семья людоедов безнаказанно убивала людей. Чтобы развеять эти слухи, правоохранителям пришлось в свое время приложить колоссальные усилия.

Только после завершения следствия тайное стало явным. Обвинение в убийстве было предъявлено Дмитрию Бакшеву. Однако в ходе следствия у него выявили открытую форму туберкулеза, в связи с чем прошлым летом мужчину поместили в специализированное лечебное учреждение, где он в настоящее время проходит курс реабилитации. Как пояснили в краевой прокуратуре, после лечения и получения заключения экспертов расследование в отношении Дмитрия Бакшеева будет продолжено.

А его супруга в течение трех месяцев давала показания в суде. И вот теперь сегодня она приговорена к 10 годам колонии общего режима.