Боец Емельяненко попросил суд Кисловодска заменить ему арест на штраф

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, арестованный на десять суток за пьяную погоню по Кисловодску, пожаловался на слишком суровое наказание. Об этом во вторник сообщили в Кисловодском городском суде.

Спортсмен считает, что арест - слишком строгая мера, и просит заменить его на штраф. Он подал жалобу в суд. Напомним, вечером 1 марта находившийся в нетрезвом состоянии Емельяненко-младший припарковал Mercedes золотого цвета на пешеходном переходе, за что ему грозила штрафстоянка. Спортсмен попробовал уехать от эвакуатора и правоохранителей, но попал в аварию, разбил две машины, после чего закрылся в своем автомобиле и отказывался выходить. Ловили дебошира 12 сотрудников полиции.

Днем позже в суде он сознался в содеянном, а также извинился перед одним из стражей порядка, который присутствовал при задержании. Он также пояснил, что приехал в Кисловодск, чтобы готовиться к бою, который должен был пройти в Челябинске 4 мая. Однако эта встреча Емельяненко с бразильцем Вагнером Прадо отменена.

Также стало известно, что мировой суд Кисловодска рассмотрит еще одно дело на Емельяненко, которое касается отказа бойца смешанных единоборств от прохождения медицинского освидетельствования. Оно назначено на 7 марта.