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05.03.2019 16:49
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Боец Емельяненко попросил суд Кисловодска заменить ему арест на штраф

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, арестованный на десять суток за пьяную погоню по Кисловодску, пожаловался на слишком суровое наказание. Об этом во вторник сообщили в Кисловодском городском суде.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
На Емельяненко составили три протокола после ДТП на золотом Mercedes

Спортсмен считает, что арест - слишком строгая мера, и просит заменить его на штраф. Он подал жалобу в суд. Напомним, вечером 1 марта находившийся в нетрезвом состоянии Емельяненко-младший припарковал Mercedes золотого цвета на пешеходном переходе, за что ему грозила штрафстоянка. Спортсмен попробовал уехать от эвакуатора и правоохранителей, но попал в аварию, разбил две машины, после чего закрылся в своем автомобиле и отказывался выходить. Ловили дебошира 12 сотрудников полиции.

Днем позже в суде он сознался в содеянном, а также извинился перед одним из стражей порядка, который присутствовал при задержании. Он также пояснил, что приехал в Кисловодск, чтобы готовиться к бою, который должен был пройти в Челябинске 4 мая. Однако эта встреча Емельяненко с бразильцем Вагнером Прадо отменена.

Также стало известно, что мировой суд Кисловодска рассмотрит еще одно дело на Емельяненко, которое касается отказа бойца смешанных единоборств от прохождения медицинского освидетельствования. Оно назначено на 7 марта.

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