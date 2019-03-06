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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рэпер Хаски обжалует решение суда о блокировке четырех клипов

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Дмитрий Кузнецов, известный под сценическим псевдонимом Хаски, накануне узнал, что в середине декабря минувшего года Советский районный суд Краснодара заблокировал его четыре клипа. Как заявил корреспонденту "РГ" адвокат исполнителя Алексей Аванесян, это решение будет обжаловано.

Факт блокировки клипов кубанским судом выяснился в Таганском суде Москвы, где Кузнецов пытается оспорить блокировку своего клипа "Иуда". По словам адвоката, на процессе представитель Роскомнадзора, к которому подан иск, предоставил решение Советского районного суда Краснодара от 12 декабря, который постановил заблокировать клип "Иуда" в официальной группе Хаски "ВКонтакте" (ранее он был заблокирован только на YouTube), а также заблокировал клипы на песни "Поэма о Родине", "Пуля-дура" и "Пироман 17" "ВКонтакте" и на YouTube.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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В решении райсуда говорится, что содержание клипов "Иуда" и "Поэма о Родине" были проверены по заявлению прокурора, а клипы "Пуля-дура" и "Пироман 17" "были выявлены в ходе мониторинга". Краснодарская инстанция согласилась с позицией надзорного ведомства, что все четыре клипа могу вызвать у несовершеннолетних "интерес к совершению суицида, убийства, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани и иных бранных слов и выражений". На этом основании суд постановил внести клипы в перечень Роскомнадзора.

- Мы намерены восстановить сроки для обжалования решения Советского районного суда, рассмотревшего дело без участия музыканта и его представителей, - пояснил Алексей Аванесян. - Дело поступило в суд 27 ноября. Хаски в это время находился в Краснодаре, однако ему никто не сообщил о возникших претензиях. Оказалось, некий гражданин обратился в прокуратуру Карасунского округа, которая на основании поступившего заявления вышла с иском в суд к Роскомнадзору. До сих пор неизвестно, проводилась ли экспертиза произведений Кузнецова, а его самого даже не уведомили о вынесенном решении.

По его словам, Дмитрий Кузнецов сейчас находится в Москве, где продолжает заниматься творческой деятельностью. Следующее заседание по его иску к МВД и Роскомнадзору в Таганском суде столицы назначено на 19 марта. А в Советском районном суде Краснодара защита знакомится с материала дела Хаски и намерена добиться восстановления сроков для обжалования вынесенного 12 декабря прошлого года решения.

Напомним, в ноябре прошлого года решением Первомайского районного суда Краснодара Хаски получил 12 суток административного ареста. Он был задержан местными полицейскими поздним вечером 21 ноября. Клуб в Краснодаре, где должен был состояться его концерт, обесточили. После этого рэпер вышел на улицу, взобрался на припаркованный автомобиль и устроил импровизированный концерт. Кузнецова обвинили по трем административным статьям, однако после отбытия трех суток ареста он был освобожден по решению того же, Первомайского районного суда.  

Происшествия Правосудие Суд Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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