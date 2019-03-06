Рэпер Хаски обжалует решение суда о блокировке четырех клипов

Дмитрий Кузнецов, известный под сценическим псевдонимом Хаски, накануне узнал, что в середине декабря минувшего года Советский районный суд Краснодара заблокировал его четыре клипа. Как заявил корреспонденту "РГ" адвокат исполнителя Алексей Аванесян, это решение будет обжаловано.

Факт блокировки клипов кубанским судом выяснился в Таганском суде Москвы, где Кузнецов пытается оспорить блокировку своего клипа "Иуда". По словам адвоката, на процессе представитель Роскомнадзора, к которому подан иск, предоставил решение Советского районного суда Краснодара от 12 декабря, который постановил заблокировать клип "Иуда" в официальной группе Хаски "ВКонтакте" (ранее он был заблокирован только на YouTube), а также заблокировал клипы на песни "Поэма о Родине", "Пуля-дура" и "Пироман 17" "ВКонтакте" и на YouTube.

В решении райсуда говорится, что содержание клипов "Иуда" и "Поэма о Родине" были проверены по заявлению прокурора, а клипы "Пуля-дура" и "Пироман 17" "были выявлены в ходе мониторинга". Краснодарская инстанция согласилась с позицией надзорного ведомства, что все четыре клипа могу вызвать у несовершеннолетних "интерес к совершению суицида, убийства, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани и иных бранных слов и выражений". На этом основании суд постановил внести клипы в перечень Роскомнадзора.

- Мы намерены восстановить сроки для обжалования решения Советского районного суда, рассмотревшего дело без участия музыканта и его представителей, - пояснил Алексей Аванесян. - Дело поступило в суд 27 ноября. Хаски в это время находился в Краснодаре, однако ему никто не сообщил о возникших претензиях. Оказалось, некий гражданин обратился в прокуратуру Карасунского округа, которая на основании поступившего заявления вышла с иском в суд к Роскомнадзору. До сих пор неизвестно, проводилась ли экспертиза произведений Кузнецова, а его самого даже не уведомили о вынесенном решении.

По его словам, Дмитрий Кузнецов сейчас находится в Москве, где продолжает заниматься творческой деятельностью. Следующее заседание по его иску к МВД и Роскомнадзору в Таганском суде столицы назначено на 19 марта. А в Советском районном суде Краснодара защита знакомится с материала дела Хаски и намерена добиться восстановления сроков для обжалования вынесенного 12 декабря прошлого года решения.

Напомним, в ноябре прошлого года решением Первомайского районного суда Краснодара Хаски получил 12 суток административного ареста. Он был задержан местными полицейскими поздним вечером 21 ноября. Клуб в Краснодаре, где должен был состояться его концерт, обесточили. После этого рэпер вышел на улицу, взобрался на припаркованный автомобиль и устроил импровизированный концерт. Кузнецова обвинили по трем административным статьям, однако после отбытия трех суток ареста он был освобожден по решению того же, Первомайского районного суда.