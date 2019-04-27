Актриса Зинаида Кириенко рассказала о последних днях Элины Быстрицкой

Актриса Зинаида Кириенко, игравшая вместе со скончавшейся накануне Элиной Быстрицкой, рассказала о том, как безуспешно пыталась связаться с коллегой в её последние дни.

В эфире передачи Андрея Малахова "Прямой эфир" Кириенко сообщила, что звонила недавно и ранее также пыталась поздравить Быстрицкую с 91-летием, которое та отметила 4 апреля.

Однако трубку брала сестра актрисы София Шегельман или женщина, ухаживавшая за Быстрицкой.

Шегельман приезжала из Израиля, рассказала Кириенко, чтобы присмотреть за сестрой. София заявила актрисе, что её сестра не может разговаривать.

Народная артистка СССР Элина Авраамовна Быстрицкая умерла 26 апреля на 92-м году жизни.

Прощание с актрисой, прежде всего известной по роли Аксиньи в "Тихом Доне", намечено на 29 апреля. Пройдет оно в Доме кино. Похоронят Быстрицкую на Новодевичьем кладбище.

Ранее утрату прокомментировала ещё одна коллега усопшей Людмила Хитяева.