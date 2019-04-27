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Актриса Зинаида Кириенко рассказала о последних днях Элины Быстрицкой

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    27.04.2019, 19:31
Текст:   Козьма Лоханкин

Актриса Зинаида Кириенко, игравшая вместе со скончавшейся накануне Элиной Быстрицкой, рассказала о том, как безуспешно пыталась связаться с коллегой в её последние дни.

В эфире передачи Андрея Малахова "Прямой эфир" Кириенко сообщила, что звонила недавно и ранее также пыталась поздравить Быстрицкую с 91-летием, которое та отметила 4 апреля.

Однако трубку брала сестра актрисы София Шегельман или женщина, ухаживавшая за Быстрицкой.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Шегельман приезжала из Израиля, рассказала Кириенко, чтобы присмотреть за сестрой. София заявила актрисе, что её сестра не может разговаривать.

Народная артистка СССР Элина Авраамовна Быстрицкая умерла 26 апреля на 92-м году жизни.

Прощание с актрисой, прежде всего известной по роли Аксиньи в "Тихом Доне", намечено на 29 апреля. Пройдет оно в Доме кино. Похоронят Быстрицкую на Новодевичьем кладбище.

Ранее утрату прокомментировала ещё одна коллега усопшей Людмила Хитяева.

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