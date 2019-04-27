МЧС назвало возможную причину пожара на заводе "Красмаш"

Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального главка МЧС Игоря Лисина, есть несколько версий произошедшего, но эта рассматривается в качестве основной.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около восьми вечера по местному времени. Как выяснилось, загорелась крыша холодильного цеха с готовой продукцией. В результате огонь охватил 24 тысячи квадратных метров, у цеха обрушилась крыша. Через два с лишним часа пожар удалось локализовать.

Как пояснили в МЧС, полная ликвидация пожара и разбор завалов займет весь сегодняшний день.

Власти края собираются провести специальное совещание, на котором рассмотрят причины происшествия и обсудят программу восстановления имущества, утраченного при пожаре.