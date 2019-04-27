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27.04.2019 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС назвало возможную причину пожара на заводе "Красмаш"

Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Фото: пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального главка МЧС Игоря Лисина, есть несколько версий произошедшего, но эта рассматривается в качестве основной.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около восьми вечера по местному времени. Как выяснилось, загорелась крыша холодильного цеха с готовой продукцией. В результате огонь охватил 24 тысячи квадратных метров, у цеха обрушилась крыша. Через два с лишним часа пожар удалось локализовать.

Как пояснили в МЧС, полная ликвидация пожара и разбор завалов займет весь сегодняшний день.

Власти края собираются провести специальное совещание, на котором рассмотрят причины происшествия и обсудят программу восстановления имущества, утраченного при пожаре.

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