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29.04.2019 04:32
Рубрика: В мире

Демократы поддержали выдвижение Байдена на пост президент США

Бывший вице-президент США Джо Байден, решивший участвовать в президентской кампании 2020 года, пользуется наибольшей популярностью среди демократов. Его готовы поддержать 17 процентов членов партии и ее сторонников. На втором месте - Берни Сандерс (11 процентов).

Фото: REUTERS
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Такие данные удалось получить в ходе телефонного опроса. Свое мнение высказал 1001 американец. Всего в списке желающих возглавить страну - почти 20 демократов. Единого кандидата определят по результатам праймериз.

Ранее нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал Байдена "Сонный Джо". "Я надеюсь, у тебя есть умственные способности для того, чтобы провести успешную кампанию", - написал американский лидер в Twitter. Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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