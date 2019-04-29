Демократы поддержали выдвижение Байдена на пост президент США

Бывший вице-президент США Джо Байден, решивший участвовать в президентской кампании 2020 года, пользуется наибольшей популярностью среди демократов. Его готовы поддержать 17 процентов членов партии и ее сторонников. На втором месте - Берни Сандерс (11 процентов).

Такие данные удалось получить в ходе телефонного опроса. Свое мнение высказал 1001 американец. Всего в списке желающих возглавить страну - почти 20 демократов. Единого кандидата определят по результатам праймериз.

Ранее нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал Байдена "Сонный Джо". "Я надеюсь, у тебя есть умственные способности для того, чтобы провести успешную кампанию", - написал американский лидер в Twitter. Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.