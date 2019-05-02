Новости

Пожар на турецком авианосце сняли на видео 12:06
Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума 11:50
Ветераны Великой Отечественной войны в Москве получат госуслуги на дому 11:41
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за грозы 11:38
В Ростовской области сняли с поезда дебошира 11:36
Мария Шарапова снялась с турнира в Риме 11:34
В Сухуме загорелась русская школа имени Пушкина 11:02
Башмет: Альтист стал императором Японии 11:00
Как изменится Капотня после благоустройства 10:58
Юрий Башмет привез в Ярославль две мировые премьеры 10:55
В Дагестане град уничтожил посевы на площади в 1,5 тысяч гектаров 10:52
Шесть человек сняли спасатели с заглохшего катера в Красноярском крае 10:49
Путин подписал закон о штрафах за допинг для спортсменов 10:35
Диетологи объяснили, почему не стоит есть мед вместо сахара 10:24
Две тысячи посетителей эвакуировали из-за пожара в ТРЦ в Иркутске 10:10
Эксперимент показал, как за 8 часов снизить вес и нарастить мышечную массу 09:56
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление 09:22
Киев пригрозил получающим российские паспорта 09:20
Депутаты корейской оппозиции постриглись налысо в знак протеста 09:17
Россия оказала Северной Корее рекордную гуманитарную помощь 09:04
Из Газы выпустили по Израилю две ракеты и зажигательные шары 08:27
Роспотребнадзор сообщил о вспышке свиного гриппа в Индии 08:12
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем 08:06
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0 07:55
Украинские города Ровно и Чернигов лишились горячей воды из-за долгов 07:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
02.05.2019 11:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Башмет: Альтист стал императором Японии

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Юрий Башмет порадовался тому, что новым императором Японии стал альтист. "Я очень рад, что один альтист меня обогнал", - поделился своими чувствами с журналистами в Ярославле, где открылся одиннадцатый музыкальный фестиваль Юрия Башмета, всемирно известный музыкант.

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
"Он будет фантастическим правителем". Кто стал новым императором Японии

- Он позавчера стал императором Японии. Всегда было известно, что он кронпринц и что он станет императором, но дело в том, что он альтист. Мы с ним играли однажды у него в резиденции квинтет Моцарта с двумя альтами. Я очень рад, что альтист стал императором Японии!

По словам маэстро Башмета, отец нового президента играл на виолончели. И Мстислав Ростропович как-то сказал Юрию Абрамовичу: "Старик, мое время уходит, твое приходит". На вопрос, почему, выдающийся виолончелист и дирижер ответил: "Ну потому что я учил папу, а ты будешь учить его сына. Отец виолончелист, а сын альтист".

- Это была шутка Ростроповича. И вот альтист стал императором. Я не могу не сказать об этом, - подчеркнул Юрий Башмет.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Персона: Юрий Башмет
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума
Россия оказала Северной Корее рекордную гуманитарную помощь
Из Газы выпустили по Израилю две ракеты и зажигательные шары
WikiLeaks осудила вынесенный Ассанжу приговор
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление