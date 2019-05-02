Башмет: Альтист стал императором Японии

Юрий Башмет порадовался тому, что новым императором Японии стал альтист. "Я очень рад, что один альтист меня обогнал", - поделился своими чувствами с журналистами в Ярославле, где открылся одиннадцатый музыкальный фестиваль Юрия Башмета, всемирно известный музыкант.

- Он позавчера стал императором Японии. Всегда было известно, что он кронпринц и что он станет императором, но дело в том, что он альтист. Мы с ним играли однажды у него в резиденции квинтет Моцарта с двумя альтами. Я очень рад, что альтист стал императором Японии!

По словам маэстро Башмета, отец нового президента играл на виолончели. И Мстислав Ростропович как-то сказал Юрию Абрамовичу: "Старик, мое время уходит, твое приходит". На вопрос, почему, выдающийся виолончелист и дирижер ответил: "Ну потому что я учил папу, а ты будешь учить его сына. Отец виолончелист, а сын альтист".

- Это была шутка Ростроповича. И вот альтист стал императором. Я не могу не сказать об этом, - подчеркнул Юрий Башмет.