Шеф-редактора проекта "Голос. Дети" госпитализировали с инфарктом

Стресс стал причиной инфаркта шеф-редактора проекта "Голос. Дети" Александра Подъяпольского. Такое мнение высказала его супруга, ведущая "Русского радио" Алена Бородина.

"Ни одна работа в мире не стоит вашей жизни! Стрессы не проходят даром" - написала она по этому поводу в своем Instagram.

Подъяпольский госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц.

"Он в реанимации, под постоянным наблюдением врачей и, впервые за тысячу лет, без мобильных телефонов, которые он не выключал никогда", - сообщила Бородина.

Напомним, на минувшей неделе вокруг подсчета голосов в финале очередного сезона шоу разгорелся скандал. Его расследованием Первый канал и приглашенная им компания Group-IB занимаются до сих пор.