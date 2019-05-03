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03.05.2019 22:12
Рубрика: Общество

Шеф-редактора проекта "Голос. Дети" госпитализировали с инфарктом

Стресс стал причиной инфаркта шеф-редактора проекта "Голос. Дети" Александра Подъяпольского. Такое мнение высказала его супруга, ведущая "Русского радио" Алена Бородина.

Фото: iStock
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"Ни одна работа в мире не стоит вашей жизни! Стрессы не проходят даром" - написала она по этому поводу в своем Instagram.

Подъяпольский госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц.

"Он в реанимации, под постоянным наблюдением врачей и, впервые за тысячу лет, без мобильных телефонов, которые он не выключал никогда", - сообщила Бородина.

Напомним, на минувшей неделе вокруг подсчета голосов в финале очередного сезона шоу разгорелся скандал. Его расследованием Первый канал и приглашенная им компания Group-IB занимаются до сих пор.

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Сегодня я уже могу дышать! Я снова могу дышать, ребята, и теперь я знаю, что значит оказаться во власти Бога. Инфаркт. Это так страшно... Почти 4 года назад инфаркт забрал моего папу, и вот вчера... Сашка. 🙏🙏🙏 Спасибо всем врачам и медсестрам кардиореанимации Больницы номер 20. Спасибо Юрию Викторовичу Аксюте, всем сотрудникам Первого Канала и Елене Васильевне Малышевой - всем, кто оперативно вмешался и помог - вы спасли моего мужа🙏🙏🙏 Он в реанимации, под постоянным наблюдением врачей и, впервые за тысячу лет, без мобильных телефонов, которые он не выключал НИКОГДА!!!! Мужчины! Вы не представляете, как нужны своим женщинам и детям! Ни одна работа в мире не стоит вашей жизни! Стрессы не проходят даром. Я знаю, что вам всегда некогда и не хочется проходить никакие обследование, и пока не приспичит - вас не загнать в кабинет ко врачу! Но, Боже мой, как это безответственно... я насмотрелась на раздавленных и потерянных возле реанимации женщин - то еще зрелище, я вам скажу... Я думаю, это надо показывать в прайм-тайм по ТВ: как люди по эту сторону от двери реанимации умирают вместе со своими близкими, которые оказываются на грани жизни и смерти. Я чуть не умерла вчера. И я бы умерла, наверное... даже если бы мое сердце продолжало биться, а Сашкино нет... Господи!!! Спаси и сохрани! Пожалуйста, берегите себя🙏

Публикация от Алёна Бородина (@alenadj1)

Общество Здоровье Культура Кино и ТВ
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