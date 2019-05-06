Белорусские альпинисты попали на Монблане в снежный шторм

"Здесь вам не равнина - здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад". Даже если эти пронзительные строки Высоцкого и не пели вслух - до хрипоты - белорусские альпинисты накануне на подступах к Монблану, то они все равно могли мысленно добавлять им спортивного азарта и мужества.

Дело в том, что покорители высокогорной крепости в Западных Альпах, которые поднимают огонь II Европейских игр на ее вершину, попали, сообщает БЕЛТА, в снежный шторм. Ранее опытные спортсмены Владислав Каган и Виктор Лутов доставили пламя в лагерь на высоту 2600 метров, где их ждала штурмовая пятерка в составе Максима Винчевского, Александра и Михаила Войтюков, Дениса Жидкова и Михаила Макеенко. Но сильный ветер, достигавший скорости 100 км/ч, и снежный шторм не позволили с первой попытки достигнуть вершины, уточняет агентство.

Теперь, пояснил Каган, придется, как шутят в горах, "ждать у моря погоды". Все зависит от метеоусловий. "Сегодня погода улучшилась, но вышли ребята из лагеря значительно позже. Верю, что взойдут, но когда - сказать сейчас сложно", - откровенно признался спортсмен, глядя на небо.

Как уже сообщал "СОЮЗ", после церемонии зажжения огня, которая состоялась в итальянской столице три дня назад, белорусская делегация отправилась побеждать Монблан, а затем эстафета "Пламя мира" пройдет по ряду европейских стран. Ее участникам предстоят встречи с руководством олимпийских комитетов Словении, Австрии, Словакии, Венгрии, Польши. В Беларуси эстафету готовятся принять уже 12 мая, где факел состязаний по всем областям пронесут 450 факелоносцев. Ими станут лучшие герои спорта и авторитетные деятели науки, культуры и искусств Синеокой.

А завершится эстафета 21 июня на национальном стадионе "Динамо", где и намечено триумфальное открытие II Европейских игр. Более четырех тысяч атлетов из 50 стран разыграют здесь 200 комплектов наград в 15 видах спорта.