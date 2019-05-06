Костромские чиновники "потеряли" 22 скотомогильника с сибирской язвой

Новости

Лавров: На встрече с Помпео речь шла о реальной политике 19:15
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту 19:11
"Аэрофлот" уведомил пассажиров об отмене рейсов в Шереметьево 19:05
Порошенко сменил командующего украинскими войсками в Донбассе 18:55
В Китае обнаружили древнюю стелу с "учением о сердце" Ганьцюаня 18:40
Вышел трейлер хоррора "Солнцестояние" - от создателя "Реинкарнации" 18:35
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок 18:35
"Аэрофлот" выплатит компенсации пассажирам рейса SU1492 18:31
В Петербурге многодетную мать не разлучат с детьми из-за антисанитарии 18:31
В Петербурге открыли памятник девушке-снайперу, убившей 78 фашистов 18:28
Второй трейлер нового "Человека-паука" заспойлерил "Мстителей: Финал" 18:15
Новый Hyundai Creta сфотографировали в городском потоке 18:15
Российский парапланерист разбился в Турции 18:12
В центре Брюсселя неожиданно раскопали город X века 18:00
Страховщики начали принимать документы на выплаты пассажирам рейса SU1492 17:57
Под Петербургом заметили утку из Красной книги 17:40
Турция недовольна ажиотажем вокруг покупки Анкарой С-400 17:36
Одна из жертв Вайнштейна госпитализирована после попытки суицида 17:35
Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика 17:31
ООН: К 2050 году с Земли исчезнет до миллиона видов животных 17:30
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года 17:29
Корвет "Гремящий" вышел на заводские испытания в Финский залив 17:27
В Госдуме оценили идею "обезлюдить Донбасс" 17:25
У загадочных гигантских каменных голов нашли магнитную аномалию 17:24
Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 17:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Костромские чиновники "потеряли" 22 скотомогильника с сибирской язвой

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Более 20 захоронений животных, погибших от сибирской язвы, пропали с карт Костромской области. Теперь костромичи рискуют построить дома на земле, зараженной спорами смертельно опасной инфекции.
Фото: РИА Новости
Когда делать прививку от клещевого энцефалита

Как сообщает территориальное управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, ежегодно эксперты обязаны проводить мониторинг мест захоронения животных, павших от сибирской язвы. По существующим санитарным правилам использовать санитарно-защитные зоны сибиреязвенных захоронений для проведения любой хозяйственной деятельности нельзя. На землях, где лежат останки зверей, умерших от опасной болезни, недопустимо устраивать пастбища, огороды, водопои. На этих участках также запрещены работы, связанные с выемкой и перемещением грунта, строительство любых зданий и сооружений. Вокруг скотомогильников должны стоять предупреждающие таблички с надписью "сибирская язва".

В конце 2014 года на территории Костромской области насчитывалось 31 сибиреязвенное захоронение с точным описанием границ в девяти муниципальных районах. Могильники имелись в Парфеньевском, Кологривском, Галичском, Чухломском, Мантуровском, Шарьинском, Островском, Сусанинском и Нерехтском районах. При этом девять могильников были установлены относительно недавно - в 2009-2010 годах.

- В сентябре 2014 года Управление ветеринарии Костромской области исключило 20 сибиреязенных скотомогильников из реестра захоронений с установленным местонахождением с переводом в список неустановленных. Таким образом, в настоящее время в регионе числится лишь 11 сибиреязвенных захоронений с установленным местонахождением в Галичском, Кологривском, Мантуровском, Нерехтском, Парфеньевском, Сусанинском, Чухломском и Шарьинском районах. В тоже время, по данным Управления Роспотребнадзора по Костромской области, в регионе числится 33 сибиреязвенных захоронений с примерно установленным местонахождением, - говорится в сообщении.

В России с начала года 872 человека заболели корью
На Ямале привьют полмиллиона оленей, чтобы избежать сибирской язвы

Во время обследования сибиреязвенных скотомогильников, которые управлением ветеринарии исключило из реестра, сотрудники управления Россельхознадзора выяснили, что предупреждающие аншлаги, ограждение и канавы вокруг скотомогильников исчезли. В ведомстве предупредили, что такое беззаботное отношение властей к охране сибиреязвенных захоронений представляет угрозу для здоровья людей и животных.

- На высвобожденных земельных участках при хозяйственной деятельности, особенно при строительстве промышленных зданий и жилых домов, на поверхность могут быть вынесены споры сибирской язвы, - пояснили в Россельхознадзоре.

Материалы об утрате предупреждающих аншлагов на местах сибиреязвенных захоронений эксперты Россельхознадзора направили в прокуратуру для срочного принятия мер.

Справка "РГ"

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь, поражающая сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Бактерия Bacillus antracis, которая вызывает сибирскую язву, вне организма при доступе кислорода образует споры. В почве они сохраняют жизнеспособность десятки и даже сотни лет. В 2016 году вспышка сибирской язвы произошла в Ямало-Ненецком округе в условиях вечной мерзлоты. Заболевание привело к массовой гибели животных и к человеческим жертвам. В больницах оказались десятки тундровиков и несовершеннолетних детей. Для ликвидации очага инфекции на Ямал пришлось вводить войска. Вспышки опасной болезни также фиксировались в Киргизии, Китае и ряде других стран.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Сибирская язва в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Песков прокомментировал отказ Китая от трехсторонней ядерной сделки
МАК приступил к расшифровке самописца разбившегося самолета
В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года