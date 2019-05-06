Костромские чиновники "потеряли" 22 скотомогильника с сибирской язвой

Более 20 захоронений животных, погибших от сибирской язвы, пропали с карт Костромской области. Теперь костромичи рискуют построить дома на земле, зараженной спорами смертельно опасной инфекции.

Как сообщает территориальное управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, ежегодно эксперты обязаны проводить мониторинг мест захоронения животных, павших от сибирской язвы. По существующим санитарным правилам использовать санитарно-защитные зоны сибиреязвенных захоронений для проведения любой хозяйственной деятельности нельзя. На землях, где лежат останки зверей, умерших от опасной болезни, недопустимо устраивать пастбища, огороды, водопои. На этих участках также запрещены работы, связанные с выемкой и перемещением грунта, строительство любых зданий и сооружений. Вокруг скотомогильников должны стоять предупреждающие таблички с надписью "сибирская язва".

В конце 2014 года на территории Костромской области насчитывалось 31 сибиреязвенное захоронение с точным описанием границ в девяти муниципальных районах. Могильники имелись в Парфеньевском, Кологривском, Галичском, Чухломском, Мантуровском, Шарьинском, Островском, Сусанинском и Нерехтском районах. При этом девять могильников были установлены относительно недавно - в 2009-2010 годах.

- В сентябре 2014 года Управление ветеринарии Костромской области исключило 20 сибиреязенных скотомогильников из реестра захоронений с установленным местонахождением с переводом в список неустановленных. Таким образом, в настоящее время в регионе числится лишь 11 сибиреязвенных захоронений с установленным местонахождением в Галичском, Кологривском, Мантуровском, Нерехтском, Парфеньевском, Сусанинском, Чухломском и Шарьинском районах. В тоже время, по данным Управления Роспотребнадзора по Костромской области, в регионе числится 33 сибиреязвенных захоронений с примерно установленным местонахождением, - говорится в сообщении.

Во время обследования сибиреязвенных скотомогильников, которые управлением ветеринарии исключило из реестра, сотрудники управления Россельхознадзора выяснили, что предупреждающие аншлаги, ограждение и канавы вокруг скотомогильников исчезли. В ведомстве предупредили, что такое беззаботное отношение властей к охране сибиреязвенных захоронений представляет угрозу для здоровья людей и животных.

- На высвобожденных земельных участках при хозяйственной деятельности, особенно при строительстве промышленных зданий и жилых домов, на поверхность могут быть вынесены споры сибирской язвы, - пояснили в Россельхознадзоре.

Материалы об утрате предупреждающих аншлагов на местах сибиреязвенных захоронений эксперты Россельхознадзора направили в прокуратуру для срочного принятия мер.

Справка "РГ"

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь, поражающая сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Бактерия Bacillus antracis, которая вызывает сибирскую язву, вне организма при доступе кислорода образует споры. В почве они сохраняют жизнеспособность десятки и даже сотни лет. В 2016 году вспышка сибирской язвы произошла в Ямало-Ненецком округе в условиях вечной мерзлоты. Заболевание привело к массовой гибели животных и к человеческим жертвам. В больницах оказались десятки тундровиков и несовершеннолетних детей. Для ликвидации очага инфекции на Ямал пришлось вводить войска. Вспышки опасной болезни также фиксировались в Киргизии, Китае и ряде других стран.