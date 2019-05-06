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06.05.2019 01:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликован список выживших при пожаре SSJ-100 в Шереметьево

Текст: Сергей Бабкин

Официально опубликован список выживших во время жесткой посадки самолета Sukhoj SuperJet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.В списке пока 33 фамилии пассажиров, летевших рейсом SU1492 "Москва - Мурманск":

    1. Аксенов Юрий Александрович
    2. Афанасьев Виктор Юрьевич
    3. Бабаев Кирилл Сергеевич
    4. Ветчинкин Сергей Александрович
    5. Гончаров Владимир Леонидович
    6. Гринберг Татьяна Леонидовна
    7. Гущина Галина Ивановна
    8. Деркунская Елена Петровна
    9. Евменьков Владимир Васильевич
    10. Егоров Петр Викторович
    11. Егорова Наталья Борисовна
    12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич
    13. Киселев Василий Александрович
    14 Климов Евгений Александрович
    15. Ключникова Екатерина Владимировна
    16. Ковба Алексей Михайлович
    17. Марченков Александр Сергеевич
    18. Марченкова Юлия Игоревна
    19. Молчанов Олег Николаевич
    20. Молчанова Юлия Александровна
    21. Прищенко Валерий Дмитриевич
    22. Прищенко Денис Валерьевич
    23. Савченко Михаил Михайлович
    24. Ситникова Марина Владимировна
    25. Тихонова Людмила Николаевна
    26. Харинин Дмитрий Юрьевич
    27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович
    28. Цицилин Вадим Александрович

    Госпитализированы:

    1. Белик Татьяна Леонидовна
    2. Конник Марина Михайловна
    3. Кузнецов Сергей Владимирович
    4. Печников Василий Сергеевич
    5. Шилов Антон Валентинович

Фото: соцсети
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Список будет дополняться. Родственники пассажиров и членов экипажа могут обращаться по телефону горячей линии МЧС 8-800-775-17-17. Центр психологической помощи развернут в самом Шереметьево.

Ранее представители СК заявили о гибели 41 человека в результате трагедии. Среди жертв - один бортпроводник, находившийся в хвостовой части лайнера.

Напомним, SSJ-100 загорелся во время экстренной посадки в Шереметьево. Экипаж сообщил о возникших проблемах почти сразу же после вылета. На высоте около двух километров в лайнер ударила молния.

Происшествия Правительство МЧС Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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