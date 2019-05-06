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06.05.2019 20:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москву прибыли семьи восьмерых погибших в аэропорту Шереметьево

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Семьи восьмерых погибших в авиакатастрофе жителей Мурманской области прибыли в Москву. Об этом сообщил на брифинге начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров по итогам совещания в ведомственном Центре управления в кризисных ситуациях.

Участие родственников необходимо как для опознания тел погибших, так и для работы следствия, которое выясняет причины жесткой посадки и пожара авиалайнера. Организовано взаимодействие со всеми психологами, работающими на территории Мурманской области. За каждой семьей закреплена группа психологов.

Фото: instagram.com/mikkentosh
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- Многие из родственников погибших до сих пор пребывают в шоковом состоянии, - подчеркнул Руслан Назаров. - Если некоторые из них по тем или иным причинам не смогут прилететь в Москву, то все следственные мероприятия будут производиться сотрудниками СК РФ здесь, в Мурманске.

В аэропорту Мурманск продолжает работать группа психологов МЧС. Они будут оставаться там до тех пор, пока не будет организовано полное сообщение в Мурманск и в Москву. Как отметил Руслан Назаров, эта работа будет продолжаться в течение полутора-двух недель.

По данным оперативной группы, работающей в аэропорту Мурманск, за минувшие сутки оказана помощь шестерым пассажирам самолета, которые имели психосоматические расстройства из-за пережитого стресса. В аэропорту до сих пор находятся 18 родственников, которым сотрудники МЧС оказывают психологическую и медицинскую поддержку. Их предполагается сопровождать и в дальнейшем, план этого сопровождения сейчас разрабатывается.

По словам врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на данный момент региональные власти наладили контакт с родственниками всех 26 погибших пассажиров, которые жили в Заполярье. За семьей каждого из них закреплен сопровождающий, который помогает им решать различные организационные вопросы.

При жесткой посадке авиалайнера в Шереметьево вечером 5 мая из 78 пассажиров погиб 41 человек, в том числе 26 жителей Мурманской области. В регионе объявлен трехдневный траур. В эти минуты в центре Мурманска у памятника жертвам военной интервенции 1918-1920 годов , где возник стихийный мемориал в память о погибших, проходит траурная акция.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Аварийная посадка самолета в Шереметьево Авиакатастрофы
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