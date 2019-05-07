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07.05.2019 01:48
Рубрика: Легковые авто

Geely готовит еще один MPV и обновит кроссовер Emgrand X7

Текст: Андрей Полухин
Целая серия шпионских снимков с новинками Geely появилась в китайских СМИ. Не исключено, что представители компании сделали намеренный вброс информации. С другой стороны, возможно, это лишь удача фотографа. Автомобили в камуфляже могли испытывать на одном и том же полигоне почти одновременно.
Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Российских автолюбителей, конечно, больше интересует обновленный кроссовер Emgrand X7. Увы, плотный слой камуфляжа внешние корректировки тщательно скрывает. Но специальная маскировка задней части кузова говорит о том, что именно здесь стоит ждать главные изменения. Кроме того, понятно, что решетка радиатора "паркетника" обретет более современный дизайн. В салоне кроссовер получит вынесенный на переднюю панель большой тачскрин мультимедийной системы. На центральном тоннеле появится место для зарядки смартфона - не исключено, что беспроводной.

Других подробностей пока нет, но можно предположить, что машина станет дороже. Сейчас Emgrand X7 предлагается в России по цене от 989 900 до 1 279 900 рублей. Кроссовер на нашем рынке оснащается атмосферными двигателями 1.8 и 2.0 мощностью 131 и 139 л.с. В паре с первым работает 5-ступенчатая "механика", со вторым - 6-диапазонный "автомат".

Фото: www.c.motorgraph.com
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Другой частично рассекреченной новинкой оказался новый MPV. Здесь тоже мало что понятно из-за камуфляжа, зато имеется больше технических подробностей. Как сообщает портал autohome.com, габариты новинки составят 4 835 мм x 1 900 мм x 1 780 мм при колесной базе 2 815 мм. При таких размерах неудивительно, что речь идет о трех рядах сидений. Впрочем, на шпионских фото в середине у машины всего два места, между которыми пассажиры и проходят на "галерку".

Оснащаться автомобиль будет турбированными моторами объемом 1,5 и 1,8 л. с отдачей в 177 и 184 л.с. соответственно. Максимальный крутящий момент - 255 и 300 Нм. Агрегатироваться двигатели будут с 6-ступенчатой "механикой", 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями и 6-диапазонным "автоматом". 

Салон MPV, кстати, несколько напоминает особенности интерьера нового Emgrand X7 - тут центральное место тоже занимает планшет "мультимедийки". Стоит отметить, что китайские СМИ ждут презентацию нового минивэна уже в этом году.

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости
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Напомним, в линейке Geely уже есть однообъемник Jiaji, получивший очень современный салон и оснащение. Новинка будет несколько крупнее, но, кажется, попроще и подешевле. Впрочем, это все гадание. Ведь недавно местные СМИ уже рассуждали о новом минивэне, но чуть позже оказалось, что за MPV в камуфляже они приняли будущий флагманский SUV бренда.

#Geely