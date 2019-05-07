Для пожертвований в адрес семей погибших в Шереметьево открыт счет

Для пожертвований семьям погибших и пострадавших в авиационном происшествии в аэропорту Шереметьево открыт счет, сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

- Счет открыт ПАО "Сбербанк" по просьбе врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса для перечисления денежных средств в благотворительный фонд "Русфонд", - отметили в пресс-службе.

Перевести деньги в помощь пострадавшим можно в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", банкоматах, терминалах и офисах банка.

Для перечисления средств в мобильном приложении следует ввести в строке поиска "Шереметьево" или "авиапроисшествие". Затем надо выбрать услугу "Пожертвование пострадавшим в авиапроисшествии Шереметьево" и ввести сумму пожертвования.

Комиссия за перевод не взимается. Реквизиты доступны по ссылке.

Самолет "Sukhoi Superjet 100", который в воскресенье следовал рейсом Москва - Мурманск из аэропорта Шереметьево, был вынужден вернуться и сгорел на взлетно-посадочной полосе. Погиб 41 человек, в том числе 26 жителей Мурманской области. За семьей каждого из жертв и пострадавших северян закреплен куратор из состава областной администрации и группа психологов. Накануне в центре Мурманска сотни горожан возложили цветы и зажгли свечи в память о погибших.