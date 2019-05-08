Экономичный Largus, новый Qashqai и ProCeed: какие авто появились в РФ

Сразу несколько важных изменений произошло на российском рынке в апреле. Три модели легковых автомобилей ушли из России, причем две - навсегда. Еще одна лишилась части комплектаций. Зато в продаже появилось сразу несколько новинок.

Пожалуй, самый яркий во всех смыслах дебют - автомобиль Kia ProCeed в необычном кузове shooting brake. Его особенность - значительный, в 64 градуса, наклон заднего стекла. Как ранее сообщала "РГ", машина предлагается в двух версиях: GT Line и GT.

Первая комплектация стоит 1 519 900 рублей, вторая - 1 999 900. У нас автомобиль представлен с 1,4-литровым двигателем T-GDI мощностью 140 л.с. и 1,6-литровым T-GDI на 200 л.с. Оба варианта получили 7-ступенчатую роботизированную трансмиссий с двумя сцеплениями.

Самая выгодная новинка апреля - битопливный Lada Largus. Он оснащается металлокомпозитным баллоном, вмещающим до 22 кубометров метана, который расположен в багажном отделении универсала и за перегородкой в фургоне.

С учетом сохраненного бензобака машина на одной полной заправке проезжает свыше 1000 километров. Экономия при использовании метана, по сравнению с бензиновой версией, получается троекратной. Цены на Largus CNG начинаются с 728 300 рублей (с учетом субсидии по госпрограмме Ecogas) за фургон в комплектации Norma с пакетом Comfort. Пятиместный Largus Cross стоит 813 400 рублей в комплектации Luxe.

Самой ожидаемой новинкой назовем рестайлинговый Nissan Qashqai. В Европе автомобиль представили еще полгода назад, и поклонники модели провели это время в нетерпении. И не напрасно. Российские инженеры Nissan заново откалибровали у кроссовера настройки двигателя, вариатора, электроусилителя руля и системы ESP, заменили гидротрансформатор, поработали над подвеской и поперечной устойчивостью.

А главное - над шумоизоляцией. На холостых оборотах автомобиль практически не слышно, в движении он гораздо тише прежнего. В салоне в ряде комплектаций предустановлена мультимедийная система "Яндекс.Авто", руль стал эргономичнее и спортивнее, а фары головного света не только изменились внешне, но и стали адаптивными. Машина доступна по цене от 1 290 000 рублей. Топовый вариант предлагается почти за 2 млн рублей.

В апреле на рынок вышел и обновленный Renault Kaptur 2019 модельного года. Основные изменения в модели коснулись мультимедийной начинки, а также цветовых решений экстерьера. На выбор покупателю по-прежнему предлагаются два варианта бензинового двигателя объемом 1,6 и 2 литра (мощность - 114 и 143 лошадиных силы). Цены стартуют от 944 тысяч рублей и 1,139 миллиона рублей соответственно.

Кроме того, в прошлом месяце в России появились обновленный пикап Isuzu D-Max 2019 модельного года и кроссовер Changan CS75 с более выгодной форсировкой двигателя. Представительство Audi начало прием заказов на новую модификацию флагманского седана Audi A8 с дизельным двигателем V6, Mercedes-Benz - на обновленный премиальный минивэн V-Класс, Volkswagen - на внедорожник Touareg в исполнении Exclusive и дизельную версию кроссовера Tiguan.

Дилеры Volvo предлагают сделать предзаказ на обновленную версию полноразмерного внедорожника Volvo XC90 и новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country. А компания "Связной" и Moscow Tesla Club - на электрокроссовер Tesla Model Y, сообщает "Автостат".

Что касается моделей, покинувших российский рынок, то это спорткупе Audi TT и Audi R8, которые не нашли у нас своего покупателя, и купеобразный кроссовер Haval H6 Coupe. Последний, впрочем, еще может вернуться.