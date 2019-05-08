Мун Чжэ Ин и Трамп предложили Ким Чен Ыну еду

В ходе состоявшейся телефонной беседы лидеры США и Южной Кореи решили не реагировать жестко на произведенные недавно Северной Кореей стрельбы . Кроме того, Трамп поддержал инициативу Мун Чжэ Ина предоставить продовольственную помощь КНДР, которая испытывает проблемы с едой. Об этом сообщили в администрации президента Республики Корея (РК). Эксперты теперь гадают, как отреагируют власти КНДР на этот примирительный жест союзников и поможет ли это возобновлению американо-северокорейского диалога.

Напомним, что четвертого мая КНДР с восточного побережья произвели запуски из реактивных систем залпового огня, а также испытала "тактическую управляемую систему" малой дальности. Это были военные учения, на которых лично присутствовал Ким Чен Ын. Хотя данные старты формально не являются нарушением ни моратория Кима на запуски ракет большой дальности, ни резолюций СБ ООН, но все равно спровоцировали напряженность в регионе. Одновременно пару дней назад международные организации опубликовали доклад, согласно которому в нынешнем году Северную Корею ждут рекордные за последние десять лет неурожаи. По мнению международных специалистов, в ближайшем году около 40 процентов населения КНДР будут испытывать проблемы с продовольствием, а потому Северной Корее необходима помощь.

"Президент Мун провел в течение 35 минут телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом", - заявили в администрации президента РК, уточнив, что беседа состоялась еще вчера вечером по сеульскому времени.

Относительно реакции на запуски КНДР были заявлено, что лидеры РК и США решили ответить в "продуманной манере". Учитывая предыдущие высказывания официальных представителей Сеула и Вашингтона, это означает, что союзники решили не нагнетать давление на КНДР и намерены по большому счету "спустить на тормозах" запуски, тем более что они формально не нарушают никаких договоренностей.

Президент РК Мун Чжэ Ин также поблагодарил своего американского коллегу за пост в Twitter, в котором Трамп после запусков КНДР примирительно отозвался в адрес Ким Чен Ына. Тогда Дональд Трамп написал, что, по его мнению, Ким Чен Ын прекрасно понимает "великий экономический потенциал" своей страны и "ничего не сделает, чтобы помешать ему либо ликвидировать его". "Ким знает, что я с ним, и ничего не хочет делать, что могло бы нарушить данные им мне обещания. Сделка в итоге состоится", - говорится в публикации Дональда Трампа в его личном аккаунте в Twitter, что, судя по реакции, очень впечатлило и понравилось Мун Чжэ Ину, выступающему за сотрудничество с Пхеньяном.

Судя по дальнейшему содержанию переговоров, союзники решили на этот раз все возможное для нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова. Мун Чжэ Ин озвучил идею оказать гуманитарную помощь КНДР, а Трамп ее поддержал. "Президент США Трамп сказал президенту Мун Чжэ Ину, что его идея оказать Северной Корее помощь продуктами питания очень своевременна и является положительным шагом", - заявил представитель администрации президента РК.

Действительно, судя по докладу международных организаций, а также по другим сигналам, Северная Корея в этом году испытывает серьезные проблемы с продуктами питания, а потому помощь ей не помешает. Недавно стало известно, что Россия стала рекордным донором продовольственной помощи в этом году для Северной Кореи, но этого все равно недостаточно. Так как теперь Вашингтон дал "зеленый свет" планам Сеула, то можно ожидать, что и Южная Корея будет пытаться направить крупные партии помощи в КНДР. Вопрос теперь в том, как Северная Корея отреагирует на этот явно примирительный жест со стороны Сеула и Вашингтона. Подобные поставки могут стать хорошим предлогом для возобновления активной фазы переговорного процесса Пхеньяна как с Сеулом, так и Вашингтоном. Учитывая приближающиеся президентские выборы в США, у Ким Чен Ына и Дональда Трампа не так много времени, чтобы в очередной раз попытаться о чем-либо договориться.